Nozudušais 'Taliban' vicepremjers Baradars videoierakstā noliedz konfliktu ar kolēģiem

Vairākas dienas publiski neredzētais Afganistānas pagaidu vicepremjers mulla Abdulgani Baradars parādījies videoierakstā, kurā noliedz, ka viņam, būtu izcēlies nopietns konflikts ar citiem "Taliban" līderiem un ka viņš konflikta laikā ticis ievainots, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Nē, tā nav tiesa. Ar mani viss ir kārtībā un esmu vesels," Bradars jaunā video intervijā atbild uz jautājumu, vai viņš ir ievainots. "Es biju ārpus Kabulas un man nebija piekļuves internetam, lai noliegtu viltus ziņas," turpina Baradars.

"Twitter" publicētajā ierakstā "Taliban" līdzdibinātājs Baradars sēž uz dīvāna līdzās valsts TV intervētājam un šķietami lasa tekstu no lapas.

"Paldies Dievam, mums ir labas attiecības citam ar citu un mēs respektējam cits citu. Mūsu attiecības ir pat labākas nekā ģimenē," apgalvo Baradars.

question:there have been reports in the media recently that you were killed ..is it true ?

Mullah #Baradar :no it is not true at all i am fine (reading from a piece of paper).continues to read from a piece of paper all the way through while an armed #Taliban is standing over him pic.twitter.com/a4WoNlbYxN