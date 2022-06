Okupanti kontrolē lielāko daļu Severodoneckas, ziņo Lielbritānija

Okupantu kontrolē nonākusi lielākā daļa stratēģiski nozīmīgās Severodoneckas pilsētas, teikts izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka galvenais lielceļš uz Severodoneckas kabatu, visticamāk, joprojām ir Ukrainas kontrolē, bet Krievija turpina gūt panākumus, ko nodrošina liela artilērijas koncentrācija šajā teritorija.

Krievijas spēki šīs ofensīvas laikā gan ir cietuši zaudējumus, piebilst britu izlūki.

Siverskijdonecas upes šķērsošana okupantiem būs vitāli svarīga gan attiecībā uz Luhanskas apgabala kontrolēšanu, gan gatavošanos ofensīvai Doneckas apgabalā. Iespējamās upes šķērsošanas vietas ir starp Severodonecku un blakus esošo Lisičansku; un netālu no nesen okupētās Limanas. Abās vietās upes līniju, visticamāk, joprojām kontrolē Ukrainas spēki, kas ir iznīcinājuši tur esošos tiltus, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievijai, visticamāk, būs nepieciešama vismaz īsa taktiska pauze, lai no jauna sāktu upju šķērsošanas mēģinājumus un turpmākos uzbrukumus Doneckas apgabalā, kur Ukrainas bruņotie spēki ir sagatavojuši aizsardzības pozīcijas. Taču šādas pauzes ieturēšana, kā norāda britu izlūki, var palēnināt tempu, kādu okupanti aizvadītās nedēļas laikā ir uzņēmuši, virzoties uz priekšu.

