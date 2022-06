Okupanti šobrīd kontrolē lielāko daļu Severodoneckas, ziņo Lielbritānija

Pēc vairāk nekā mēnesi ilgām un smagām kaujām Krievija tagad kontrolē lielāko daļu stratēģiski nozīmīgās Severodoneckas pilsētas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas pilsētu kara taktika, kas balstās uz intensīvu artilērijas izmantošanu, ir radījusi plašus papildu bojājumus visā pilsētā, raksta Londona.

Ukrainas bruņoto spēku vienības kopā ar vairākiem simtiem civiliedzīvotāju patvērušies pazemes bunkuros Azotas rūpnīcā, kura atrodas pilsētas industriālajā zonā. Okupanti, visticamāk, tiks dislocēti šajā rūpnīcā un tās apkārtnē. Tas uz laiku neļaus Krievijai šīs vienības izmantot misijām citur.

Ir maz ticams, ka Krievija bija paredzējusi tik spēcīgu pretestību vai tik lēnu, nogurdinošu konfliktu sākotnējās iebrukuma plānošanas laikā, vēsta britu izlūki.

