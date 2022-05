Okupanti Ukrainas dienvidos varētu izmantot 50 gadus vecus tankus, ziņo Lielbritānija

Okupanti Ukrainā varētu sākt izmantot 50 gadus vecos T-62 modeļa tankus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas sauszemes spēki turpina mēģinājumus ielenkt Severodonecku un Liščansku, nesen ieņemot vairākus ciematus uz ziemeļrietumiem no Popasnas, ziņo britu izlūki.

Krievija izdara spiedienu uz Severodoneckas kabatu, lai gan Ukraina saglabā kontroli pār vairākiem aizsargātajiem sektoriem, liedzot Krievijai pilnīgu kontroli pār Donbasu.

Krievijas Dienvidu spēku grupējumam (SGF), visticamāk, joprojām ir uzdevums ieņemt Ukrainas dienvidu teritoriju. Pēdējās dienās Krievija, iespējams, ir pārvietojusi 50 gadus vecos T-62 tankus uz SGF atbildības zonu, informē Lielbritānijas ministrija.

Lielbritānija prognozē, ka T-62 gandrīz noteikti būs īpaši neaizsargāti pret prettanku ieročiem, un to klātbūtne kaujas laukā norāda uz moderna, kaujai gatavā aprīkojuma trūkumu Krievijā.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6gQjEGEiRb