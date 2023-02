Okupantu upuru skaits Bahmutā un Vuhledarā ir ļoti augsts, ziņo Lielbritānija

Okupantu upuru skaits joprojām ir augsts, īpaši Bahmutā un Vuhledarā. Tas īpaši attiecināms uz "elites" 155. un 40. jūras kājnieku brigādēm Vuhledarā, kuras ir cietušas ļoti lielus zaudējumus, un, visticamāk, vairs nav kaujām gatavas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija turpina īstenot uzbrukumus vairākās asīs Ukrainas austrumos: Vuhledarā, Kreminā un Bahmutā.

Tuvojoties iebrukuma sākuma gadadienai, Krievijas spēki, visticamāk, pakļauti pieaugošajam politiskajam spiedienam. Visticamāk, Krievija apgalvos, ka Bahmuta ir ieņemta neatkarīgi no realitātes kaujaslaukā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ja Krievijai pavasara ofensīvā neko neizdosies panākt, tad spriedze Krievijas vadībā, visticamāk, pieaugs, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 February 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/WmgdSo26nd

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nCbHIkxusO