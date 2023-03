Okupantu uzbrukums Bahmutai 'iestrēdzis'; abas puses cietušas smagus zaudējumus, ziņo Lielbritānija

Krievijas armijas uzbrukums Bahmutai lielā mērā ir apstājies, jo okupantu armija ir cietusi smagus zaudējumus, taču arī Ukrainas armijā ir daudz cietušo, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas situāciju pasliktina arī spriedze starp Krievijas Aizsardzības ministriju un grupējumu "Vagner", jo abi spēki novirzījuši vienības uz Bahmutu.

Attiecīgi Britu izlūki secina, ka Krievija, visticamāk, sāks koncentrēt savus spēkus Avdijivkā, kas atrodas Bahmutas dienvidos, kā arī Svatoves-Kreminas sektorā, kas atrodas ziemeļos. Šajās vietās, Britu izlūku ieskatā, Krievija vēl tikai plāno nostiprināt savu frontes līniju.

Šāda spēku kustība liecinot, ka fronte reģionā kļūs vairāk tendēta uz aizsardzību, nekā tā bija janvārī, kad Krievija centās veikt ofensīvus manevrus.

