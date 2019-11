Oligarhs Kolomoiskis publiski pauž simpātijas Krievijai

Ukrainai vajadzētu atmest cerības uz Rietumiem un atgriezties pie ciešākām saiknēm ar Krieviju, miljardiera Igora Kolomoiska teikto intervijā "The New York Times" izceļ "The Moscow Times".

Kolomiskis tiek uzskatīts par agrākā aktiera, populārā komiķa un jaunā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vadošo sponsoru un virzītāju uz ietekmīgo valsts vadītāja amatu pirms vēlēšanām, kā arī potenciālu prezidenta darba ietekmētāju pēc viņa stāšanās amatā šī gada pavasarī. Gan Kolomoiskis, gan Zelenskis savstarpējo saistību un politisko sadarbību līdz šim nolieguši.

Neskatoties uz to, Zelenska ievēlēšana daudzos radīja bažas par gaidāmiem Kolomoiska centieniem izmantot valsts politiku savu biznesa interešu virzīšanai.

Turklāt gan Kolomoiskis, gan Zelenskis pirms prezidenta vēlēšanām tika uzskatīti par Krievijas politikas kritiķiem. Kolomoiskis ir arī viens no privātajiem sponsoriem Ukrainas brīvprātīgajām vienībām, ar kuru palīdzību tika apturēta Krievijas armijas vienību un to atbalstīto kaujinieku virzība Ukrainas austrumos, Krievijas spēkiem iebrūkot Ukrainā 2014. gadā.

Tomēr kritiķi uzskata, ka Kolomoiskis, tobrīd vēl būdams Dņepro apgabala valsts administrācijas vadītājs, tādējādi ar faktiski privātas armijas palīdzību cita starpā sargājis pats sava biznesa intereses. Savukārt Zelenska lēmums atbalstīt tā dēvētās "Šteinmeira formulas" apstiprināšanu pēc tās pretinieku ieskatiem leģitimizē Donbasa un Krimas zaudēšanu, turklāt de facto nozīmē pret Krieviju vērsto sankciju atvieglošanu vai pat atcelšanu.

Intervijā "The New York Times" Kolomoiskis nepieciešamību Ukrainai atgriezties pie labām attiecībām ar Krieviju skaidro ar to, ka "tā jebkurā gadījumā ir spēcīgāka". "Kas ir ātrākais veids problēmu atrisināšanai un attiecību atjaunošanai? Tikai nauda," viņš saka, apgalvojot, ka ukraiņi ir gatavi "paņemt 100 miljardus ASV dolāru no krieviem", kuri pēc viņa domām "tos ir gatavi dot jau šodien".

"Dodiet tam piecus desmit gadus un [izlietās] asinis būs aizmirstas," viņš skaidrojis savu skatījumu uz Krievijas agresiju Ukrainā, "es objektīvi raksturoju, kā es to redzu un kurp lietas virzās."

Vienlaikus Kolomoiskis paudis skepsi par potenciālu iespējamību, ka Ukraina tiks uzņemta NATO vai Eiropas Savienībā. "Nav nozīmes šķiest naudu tukšās runās. Tikmēr Krievija labprāt mūs iesaistītu jaunā Varšavas paktā."

Neskatoties uz faktu, ka viņš pats bija viens no redzamākajiem privāto Ukrainas patriotisko vienību veidotājiem kara pirmajos gados, Kolomoiskis intervijā paudis, ka ASV izmanto Ukrainu kara kurināšanā ar Krieviju. "Cilvēki vēlas mieru, labu dzīvi. Viņi nevēlas karot. Un jūs [ASV] spiežat mūs karot, pat nedodot tam naudu," oligarhs klāstījis "The New York Times".