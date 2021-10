Polija ir viena no Eiropas valstīm ar visstingrākajiem abortu noteikumiem, taču pērn ar Konstitucionālās tiesas lēmumu legālie aborti valstī tika apturēti gandrīz pilnībā, lemjot, ka aborts augļa smaga defekta gadījumā ir pretrunā pamatlikumam. Aiz centieniem panākt šādas izmaiņas ar "tradicionālo" un "ģimenes vērtību" karogu stāv kāda ietekmīga juristu organizācija – "Ordo Iuris" (attēlā vadītājs Jerzijs Kvašņevskis).

Pirmajā acu uzmetienā "Ordo Iuris Juridiskās kultūras institūts" var šķist, kā to raksturo medijs "Vice", "vienkārša vai nedaudz garlaicīga organizācija, viena no daudzām konservatīvām domnīcām, kas "aizstāv ģimeni un tradicionālās vērtības", veicot pētījumus, interešu aizstāvību un tiesājoties".

Taču "Ordo Iuris" Polijā, izrādās, ir reāla ietekme uz "tikumības" jomu, un pati sevi tā pozicionē kā ietekmīgāko ultrakonservatīvo organizāciju starp domubiedriem Centrāleiropā un Austrumeiropā.

2016. gadā parlamentā tika iesniegta "pilsoņu iniciatīva" par pilnīgu abortu aizliegumu. To, savācot 450 tūkstošus parakstu, organizēja "Ordo Iuris", norāda portāls "Emerging Europe". Iniciatīvu atbalstīja Polijā ietekmīgā katoļu baznīca un partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) valdība.