Pēc Bučas un Mariupoles Krievijai 'saglabāt seju' nav iespējams, secina Podoļaks

Rietumu politiķi, kuri piedāvā "saglabāt Krievijas seju", atdodot tai daļu Ukrainas teritorijas, seko dīvainai loģikai, paziņojis Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks.

Podoļaks norāda, ka nesaprot, kā var "saglabāt seju" pēc Krievijas karavīru pastrādātajām zvērībām Bučā un Mariupolē.

"Daži Rietumu politiķi vēlas kara noslēgumu ar iespēju saglabāt Krievijas seju, atdodot tai daļu teritorijas, raksta "Politico". Saglabāt seju pēc Bučas un Mariupoles? Dīvaina loģika, bet ja šie politiķi vēlas atdot daļu savas teritorijas, tas jāizlemj viņu vēlētājiem," tviterī raksta Podoļaks.

Some Western politicians want to end the war and "save face" of 🇷🇺 by giving it part of a territory, - @politico. Save face after Bucha and Mariupol? Strange logic, but if these politicians want to give away part of their territories, it is up to their electorate.