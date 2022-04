Pēc iebrukuma Ukrainā Krievijas kibertelpu 'uzlauž' arvien biežāk

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā dažādas tās mājaslapas tiek uzlauztas vairākas reizes nedēļā. Kiberuzbrukumu skaits turpina augt, sociālajā medijā "Twitter" ziņo medija "The Intercept" pārstāvis, datu drošības eksperts Maika Lī (Micah Lee).

Kā tviterī raksta Lī, bezpeļņas organizācija "Distributed Denial of Secrets", kas nodarbojas ar dažādu vietņu nopludināšanu un dažkārt tiek dēvēta par "Wikileaks" pēcteci, no dažādām Krievijai nozīmīgām mājaslapām iegūst un "straumē" datus. Organizācija guvusi popularitāti, aizpērn ASV notikušo "Black lives matter" protestu laikā, kad tika nopludināta plaša policijas dokumentu kolekcija.

Kā vēsta "The Intercept" pārstāvis, "Distributed Denial of Secrets" šī gada martā ir ieguvusi septiņas Krievijas datu kopas, un aprīlī – vēl 20.

To skaitā ir 817 gigabaiti no "Roskomnadzor", kas ir Krievijas federālais sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienests. Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka "Roskomnadzor" cenzē dažādus masu medijus saistībā ar publikācijām par karu, kā arī pieprasa "google" nerādīt kadrus no Krievijas pastrādātā Ukrainā.

Lī ieraksts tviterī arī ziņo par datu noplūdi no "Transneft", kas ir Krievijā bāzēts pasaulē lielākais naftas cauruļvadu uzņēmums. Tāpat arī "Distributed Denial of Secrets" izgūst datus no Krievijas kodolenerģijas aģentūras, būvniecības uzņēmuma un citām organizācijām.

Datu drošības eksperts uzskaita arī tādus hakeru uzbrukuma "cietušos" kā Krievu Pareizticīgās baznīcas labdarības organizāciju, kā arī Krievijas televīzijas un radioraidījumu kompāniju, kas pārvalda desmitiem televīzijas un radiostaciju Krievijā.

Pagājušajā diennaktī "uzlauzti" teju 10 gigabaiti no karaspēka un civilās būvniecības departamenta, kas sadarbojas ar Krievijas aizsardzības ministriju, kā arī vēl trīs valstij būtisku iestāžu dati, tviterī vēsta "The Intercept".

Pilns "Twitter" publicētā pavediens apskatāms šeit:

I don't think people fully appreciate just how much, after invading Ukraine, people are hacking Russia. There are multiple hacks a week and it's only increasing. For first time in internet history Russia is fair game for cyber attacks, and this is what it looks like 🧵