Pie Solsberijas katedrāles piekārts Krievijas karogs

Anglijas pilsētā Solsberijā, kur gandrīz pirms gada notika uzbrukums dubultaģentam Sergejam Skripaļam un viņa meitai, pie katedrāles piekārts Krievijas karogs.

Tas piekārts pie remontdarbu sastatnēm, kas atrodas pie katedrāles. Karogs, kura izmērs bija apmēram desmit reiz septiņi metri, pamanīts svētdienas rītā un noņemts.

Policija paziņojusi, ka pēta novērošanas kameru ierakstus, un ka pagaidām nav skaidrs, kas un kādu motīvu vadīts, karogu piekāris, un vai karoga piekāršana uzskatāma par pārkāpumu.

Bijušais Krievijas un Lielbritānijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija pagājušā gada 4. martā Solsberijā tika atrasti bez samaņas uz soliņa parkā. Lielbritānijas varasiestādes uzskata, ka Skripaļiem uzbrukts ar Krievijā izstrādāto nervus paralizējošo vielu "Novičok". Skripaļi tika hospitalizēti kritiskā stāvoklī, bet vēlāk atveseļojās.

Lielbritānija apsūdzējusi Skripaļa un viņa meitas saindēšanā divus Krievijas pilsoņus, kas identificēti kā Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) virsnieki Aleksandrs Miškins un Anatolijs Čepiga. Intervijā Krievijas telekanālam "Russia Today" viņi apgalvoja, ka devušies uz Solsberiju kā tūristi, jo vēlējušies apskatīt katedrāli.

"After everything this city has gone through it does not need this."

