Donalda Trampa ievēlēšana ASV prezidenta amatā daudziem bija pārsteigums un gluži negaidīts notikums. Kampaņas laikā Tramps izcēlās ar vairākiem neordināriem, dažkārt pretrunīgiem priekšlikumiem, tomēr tas nekļuva par šķērsli miljardiera mērķa sasniegšanai – viņam izdevās iemantot vēlētāju uzticību un pārspēt vairākus konkurentus ar nesalīdzināmi lielāku pieredzi politikā.

Līdz nākamajām ASV prezidenta vēlēšanām atlicis vairāk nekā gads, tomēr cīņa par Baltā nama atslēgām jau ir sākusies – aizvadītas divas Demokrātiskās partijas kandidātu debates, savukārt pats Tramps regulāri rīko kampaņas pasākumus, kuros akcentē prezidentūras laikā sasniegto un izceļ savu politisko pretinieku vājos punktus.

2016. gadā liela daļa analītiķu bažījās par to, vai Trampa uzskati un pieeja politiskajiem procesiem var vainagoties ar uzvaru prezidenta vēlēšanās un sekmīgu politiķa karjeru. Līdzīgi jautājumi izskanēja pēc viņa uzvaras. Nākamais jautājums – vai Trampam izdosies saglabāt krēslu Baltā nama Ovālajā kabinetā? Piedāvājam piecus iemeslus, kādēļ Trampu varētu pārvēlēt 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanās.

Valsts ekonomiskais stāvoklis

Valsts ekonomiskais stāvoklis nereti kļūst par vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka to, kā sabiedrība raugās uz prezidenta paveikto, un arī to, vai prezidents iegūs pietiekami lielu atbalstu nākamajās vēlēšanās. Šajā aspektā Trampa pozīcijas ir pietiekami labas. Baltā nama saimnieks vairākkārt ir uzsvēris, ka ir daudz paveicis, lai uzlabotu ASV ekonomiku un padarītu to spēcīgāku.