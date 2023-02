Pirmo reizi četros gados Ķīna un Japāna tiekas drošības sarunās

Trešdien, 22. februārī, norisinājās Ķīnas un Japānas drošības sarunas, kuru laikā abas valstis izteica bažas par militārajiem mērķiem, tā skaitā Tokijas militārajām aktivitātēm, Pekinas sadarbību ar Krieviju un spiegošanas balonu izmantošanu, vēsta aģentūra "Reuters".

Sarunu mērķis bijis risināt pieaugošo spriedzi starp abām valstīm. Tokija uztraucas, ka Pekina izmantos militāro spēku, lai pārņemtu kontroli pār Taivānu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Iebrukums konfliktā varētu ieraut arī Japānu, kā arī traucēt globālo tirdzniecību.

Decembrī Japāna paziņoja, ka tā nākamo piecu gadu laikā palielinās aizsardzības izdevumus uz 2% no iekšzemes kopprodukta, lai atturētu Ķīnu no militārām darbībām. Līdz ar to budžets pārsniegtu 300 miljardus. Pekina, kura aizvadītajā gadā palielināja savas aizsardzības izmaksas par 7,1%, uz militārajām vajadzībām tērē vismaz četras reizes vairāk nekā Tokija.

Tokija plāno iegādāties lielāka darbības rādiusa raķetes, kas būtu spējīgas sasniegt Ķīnas Tautas Republikas teritoriju. Tokija plāno iegādāties arī citu munīciju, kas tai būtu nepieciešama, lai karot līdz ar ASV spēkiem.

"Starptautiskās drošības situācija ir saskārusies ar daudzām pārmaiņām. Atgriežas protekcionisms, vienpusība un Aukstā kara mentalitāte," tikšanās sākumā komentēja Ķīnas ārlietu ministra vietnieks Suns Veidongs. Suns tikās ar Japānas ārlietu ministra vietnieku Šigeo Jamadu.

Ķīna ir Japānas lielākais tirdzniecības partneris. Uz Ķīnu iet aptuveni piektā daļa no Japānas eksporta, bet Ķīnas preces veido gandrīz ceturto daļu no visa Japānas importa. Ķīna ir arī nozīmīga ražošanas bāze Japānas uzņēmumiem.

"Japānas un Ķīnas attiecībām ir daudz iespēju, tomēr mēs saskaramies arī ar daudz problēmām un raizēm," Jamada skaidrojis Sunam. Viņš atgādināja par valstu teritoriālajām nesaskaņām par neapdzīvotajām salām Austrumķīnas jūrā – Japāna tās dēvē par Senkaku salām, bet Ķīna par Dkaoju salām. Nesaskaņas pastiprinājušas arī Pekinas un Kremļa vienotās militārās darbības un Ķīnas spiegošanas baloni, par kuru vairākkārtēju ielidošanu valsts teritorijā paziņoja Tokija.

Pēc tam, kad ASV iznīcinātājs 4. februārī virs Atlantijas okeāna notrieca Ķīnas spiegošanas balonu, Japāna pagājušajā nedēļā paziņoja, ka plāno precizēt militārās iesaistīšanās noteikumus. Jaunie noteikumi ļautu Japānas iznīcinātājiem notriekt bezpilota lidmašīnas, kas pārkāpj tās gaisa telpu.

Pēc tikšanās Japānas Ārlietu ministrija paziņoja, cik svarīgi ir saglabāt mieru un stabilitāti Taivānas jautājumā. Abas valstis arī vienojušās ap pavasari izveidot tiešas komunikācijas kanālu un stiprināt dialogu starp drošības amatpersonām, rakstīts paziņojumā.