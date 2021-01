Prezidents numur 46: portāls 'Delfi' piedāvā sekot Baidena inaugurācijas teksta tiešraidei

Trešdien ASV galvaspilsētā Vašingtonā notiks jaunievēlētā ASV prezidenta Džo Baidena inaugurācija. 78 gadus vecais Baidens, kurš pārstāv Demokrātisko partiju, būs vecākais cilvēks, kurš kļuvis par Savienoto Valstu prezidentu. Portāls "Delfi" no pulksten 18 piedāvās sekot līdzi jaunā ASV prezidenta inaugurācijas teksta tiešraidei.

Inaugurācijas ceremonija, kuru parasti pavada svinīga gaisotne un cerības par pozitīvu nākotni, šoreiz noritēs uz rūpju pilna fona. Pirmkārt, ASV ir ļoti cietušas no Covid-19 pandēmijas, ierindojoties pirmajā vietā pasaulē gan pēc saslimušo, gan mirušo cilvēku skaita. Viens no galvenajiem Baidena administrācijas uzdevumiem būs pārvarēt jaunā koronavīrusa radītos izaicinājumus kā no sabiedrības veselības, tā arī vīrusa radīto ekonomisko problēmu viedokļa.

Otrkārt, bažas rada tas, vai inaugurācija aizritēs droši un bez vardarbīgiem starpgadījumiem. 6. janvārī ASV Kapitolija ēkā ielauzās kareivīgi noskaņoti esošā prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji. Tobrīd abām Kongresa palātām formāli bija jāapstiprina Elektoru kolēģijas balsojums, ar kuru tika sertificēta Džo Baidena uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Grautiņos Kapitolijā dzīvību zaudēja pieci cilvēki.

Pēc dramatiskajiem notikumiem ēkā, kur pulcējas Kongress, izskanējušas bažas par to, vai līdzīgi notikumi gaidāmi arī turpmāk. Arī Federālais izmeklēšanas birojs brīdinājis, ka laika posmā no 16. līdz 20. janvārim varētu notikt vardarbīgi protesti. Lai gādātu par drošību, ap Kapitolija ēku un arī Vašingtonas centrā dislocēti tūkstošiem Nacionālās gvardes karavīru, ziņo britu raidsabiedrība BBC. Visi 50 ASV štati, kā arī Kolumbijas apgabals ir gatavi iespējamiem vardarbīgiem protestiem.

Baidens un viņa viceprezidente Kamala Harisa svinīgo zvērestu dos Kapitolija ēkas priekšā. Pēc zvēresta nodošanas Baidens teiks inaugurācijas uzrunu. Gan Covid-19, gan arī iepriekš minēto drošības apsvērumu dēļ šogad inaugurācijas ceremonija pulcēs ievērojami mazāku skatītāju skaitu nekā citus gadus.

Pasākumā piedalīsies arī pasaulē populāri mūziķi, tostarp dziedātājas "Lady Gaga" un Dženifera Lopesa.

Līdzšinējais ASV prezidents Donalds Tramps jau paziņojis, ka neapmeklēs Baidena inaugurāciju. Pēc 3. novembrī notikušajām prezidenta vēlēšanām, kurās viņš piekāpās demokrātu kandidātam, Tramps neskaitāmas reizes paudis nepamatotus apgalvojumus par to, ka vēlēšanās notikusi krāpšanās un ka viņam atņemta uzvara. Pagājušajā nedēļā Tramps kļuva arī par pirmo prezidentu ASV vēsturē, kurš divreiz ticis impīčots. Tramps apsūdzēts par "kūdīšanu uz sacelšanos" saistībā ar viņa lomu vardarbīgajos grautiņos, ko ASV Kapitolija ēkā sarīkoja republikāņa atbalstītāji.