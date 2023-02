Putins vilcinās un mēģina izvairīties no riska, secina ISW

Kremļa saimnieka Vladimira Putina vilcināšanās ar lēmumu pieņemšanu kara laikā liecina par viņa vēlmi izvairīties no riska, kas varētu apdraudēt viņa varu un veicināt starptautisku eskalāciju, savā ikdienas ziņojumā secina ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Taču bez riskantu lēmumu pieņemšanas nav nekādu cerību sasniegt viņa maksimālos (un nereālos) mērķus – pilnībā iekarot Ukrainu, atzīmē analītiķi.

Putina piesardzīgā pieeja liek domāt, ka, sākot 24. februāra iebrukumu Ukrainā, viņš ticējis Krievijas spējai panākt Kijivas kapitulāciju bez nozīmīgiem militāriem zaudējumiem, un attiecīgi uzskatījis to par ierobežota un pieņemama riska pasākumu, skaidro eksperti.

Par spīti tam Putins joprojām ir atturīgs dot rīkojumus par sarežģītām izmaiņām Krievijas armijā un sabiedrībā, kas būtu nepieciešamas, lai pabeigtu šo karu, raksta ISW.

"Putins ir konsekventi ignorējis, aizkavējis vai tikai daļēji īstenojis vairākus, domājams nepieciešamus, ar iebrukumu saistītus pragmatiskus lēmumus," teikts ziņojumā.

ISW arī uzskaita virkni piemēru, kas pēc ekspertu domām liecina par Putina neizlēmību.