Raķetes vai neuzmanīga smēķēšana? Kas zināms par sprādzieniem aviobāzē Krimā

Krievijas okupētajā Krimā okupantu kara aviācijas bāzē 9.augustā atskanēja virkne sprādzienu, to rašanās cēloņus Ukraina un Krievija skaidro dažādi. Kijiva līdz šim brīdim nav apstiprinājusi savu iesaisti notikušajā, savukārt Maskava turpina izplatīt savu versiju par notikušo.

Tieši no šīs aviobāzes, kurā atskanēja sprādzienu sērija, okupanti veikuši uzlidojumus Zaporižjas, Mikolajivas un Hersonas apgabaliem. Militārais eksperts Pāvels Lakijčuks medija "Currentime" ēterā lēsa, ka eksplozijās iznīcinātas tieši tās bumbas un raķetes, kas paredzētas Ukrainas ciemu un pilsētu postīšanai.

Krievijas Aizsardzības ministrija gan noraidīja ziņas, ka sprādzienus būtu izraisījis Ukrainas trieciens un tos skaidroja kā "munīcijas detonāciju". Kremlim nav vēlmes apsūdzēt Ukrainu par to, ka tā veica triecienus, kas radīja postījumus, jo tas tikai apliecinātu Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu neefektivitāti, ko jau pierādīja Ukrainas nogremdētais Krievijas Melnās jūras flotes flagmanis "Moskva" , skaidro "Institute for the Study of War" (ISW).

Another video showing two simultaneous explosions at Saki Airbase and a third later in the video. https://t.co/7VlRyudm0r pic.twitter.com/1iUSv7AN2s



Ministrija norāda, ka aviācijas bāzes incidentā neviens nav cietis un nav izraisīti arī Krievijas aviācijas iekārtu bojājumi. Turpretī Krievijas Veselības ministrija ziņoja, ka incidentā ievainoti pieci civiliedzīvotāji. Papildus tam, sociālajos plašsaziņas līdzekļos tika ziņots arī par ugunsdzēsējiem, kuri dzēsa degošu lidmašīnu, kas arī ir pretrunā ar sākotnējo Krievijas Aizsardzības ministrijas ziņojumu, raksta ISW.

Savukārt Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība trešdien "Facebook" ziņo, ka sprādzienos aviobāzē pie Saki iznīcinātas deviņas pretinieka lidmašīnas. "Saki! Mīnus deviņas okupantu lidmašīnas," teikts ierakstā.

Krimas vadītājs Sergejs Aksjonovs apgalvoja, ka amatpersonas evakuē tikai dažus iedzīvotājus, kuru mājas atrodas netālu no gaisa spēku bāzes, bet sociālajos medijos bija redzami gari satiksmes sastrēgumi, Krimas tilta virzienā, un vairāku mikroautobusu aizbraukšana, kas liecina par apjomīgāku evakuācijas un dod kārtējo argumentu okupantu dezinformācijas kampaņas apgāšanai.

Huge traffic jam building at the Kerch Bridge in the east part of Ukraine's Russian-occupied Crimea. The jam started to build up after news broke of what may have been a Ukrainian rocket or missile attack on a Russian air base near Saki, Crimea. pic.twitter.com/qckdCyXU2w