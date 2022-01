'Sadedzināti 120 auto, piekauti 500 cilvēku.' Almati izsludina komandantstundu; protesti aug plašumā

Kazahstānas lielākajā pilsētā Almati ar prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva dekrētu trešdien izsludināta komandantstunda, paziņojis

Almati policijas priekšnieks Kanats Taimerdenovs. Protesti dažādās valsts pilsētās pieņemas spēkā, daudzviet sanākušajiem skandējot Nursultanam Nazarbajevam veltītu saukli "Vecais, atkāpies!"

"Likuma un kārtības nodrošināšanā iesaistīti iekšlietu iestāžu, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, zemessardze, kā arī Aizsardzības ministrijas struktūrvienības, kuri sargā likumus, pilsoņu konstitucionālās tiesības un nodrošina sabiedrisko drošību," teikts Taimerdenova paziņojumā.

Viņš noradījis, ka naktī uz 5. janvāri sadedzināti vairāk nekā 120 transportlīdzekļi, tostarp 33 policijas, neatliekamās medicīniskā palīdzības un ugunsdzēsēju automašīnas. iznīcināti arī 120 veikali, 180 ēdināšanas iestādes, aptuveni 100 mazo un vidējo uzņēmēju biroji. Nakts laikā esot piekauti arī vairāk nekā 500 civiliedzīvotāju, tostarp 130 sievietes un sirmgalvji, apgalvo policijas priekšnieks.

"Es aicinu iedzīvotājus stingri ievērot šīs prasības un ar izpratni izturēties pret pasākumiem, kas veikti, lai apspiestu grautiņus, laupīšanu un ekstrēmismu. (..) Šodien pilsēta ir pakļauta jauniem ekstrēmistu un radikāļu uzbrukumiem. Tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu pilsētnieku dzīvību un drošību. Aicinām tos, kas izgāja ielās, izklīst. Mūsu galvenais mērķis ir novērst turpmāku vardarbības un radikālisma eskalāciju" teikts Taimerdenova paziņojumā.

Almati trešdien:

Almati, kas līdz 1998. gadam bija arī valsts galvaspilsēta, trešdien norisinās vērienīgākie protesti. Aizdedzināta mērija un prezidenta rezidence. Kazahstānas trimdas aktīviste Bota Džardemalija ziņo, ka Almati degot ģenerālprokuratūra, dažādas administratīvās ēkas un valstī vadošās partijas "Nur Otan" birojs:

Multiple key government buildings, such as headquarters of #Nazarbayev's @Nur_Otan party, General Prosecutors office and Mayor offices are on fire in #Almaty. People fed up with this regime. pic.twitter.com/kPsp2ctPWV