Serbijai ir jāturpina ceļš uz ES, pauž Vučičs

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izdarītajam spiedienam noteikt sankcijas pret Krieviju nevajadzētu likt Serbijai atteikties no centieniem pievienoties blokam, svētdien paziņoja Rietumbalkānu valsts prezidents Aleksandrs Vučičs, kuru citē portāls "Euractiv".

Sešpadsmit no 27 ES dalībvalstīm Rietumbalkānu līderu samitā tieši vai netieši runāja par nepieciešamību Serbijai pievienoties sankcijām pret Krieviju, sacīja Vučičs.

Prezidents uzsvēra, ka "mums nevajadzētu nonākt otrā galējībā" sakarā ar spiedienu, ar kādu viņš bija saskāries samitā. "Es redzu, ka valstī ir liela histērija pret ES, taču mums nevajadzētu domāt, ka mums var būt labāki partneri nekā ES vai ka mums varētu būt kāds cits politiskais ceļš. Neaizmirstiet, ka nauda, kas mums ir, mums ir, pateicoties ļoti daudzām investīcijām, no kurām lielākā daļa ir no ES, un atbalstam, ko mēs saņemam no Savienības," pauda Vučičs.

"Mums 300 000 cilvēku strādā ārvalstu uzņēmumos, 500 000 netieši. Lielākā daļa no tiem, vismaz divas trešdaļas, ir uzņēmumi no ES. Lai gan viņi nevēlas dzirdēt, cik mums ir svarīgi pašiem lemt par sankcijām vai cik svarīgi mums ir ķīnieši un krievi, mēs turpinām savu Eiropas ceļu," izteicās prezidents.