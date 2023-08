Sliktākais Taivānai – ja Ķīna analizēs Krievijas kļūdas un pilnveidos sevi. Intervija ar ministru Vu

Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekme plūst pāri abu valstu robežām un pat sniedzas tālāk par Eiropu – enerģijas un pārtikas krīzei, kā arī inflācijai ir globāla ietekme. Vēl viena liela autoritāra valsts – Ķīna – mēģina graut starptautiskajos likumos balstīto kārtību Indijas un Klusā okeāna reģionā, tās ekspansionisms var novest pie kara Taivānā – arī šajā gadījumā konflikta ietekme būtu globāla, intervijā ar "Delfi" brīdina Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vu.

Taivāna atrodas tālu no Ukrainas un Eiropas, bet Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā satrauc arī taivāniešus. Pirmkārt, demokrātiskai un civilizētai sabiedrībai nav pieņemama netaisnība un ciešanas, ar ko saskaras Ukraina. "Delfi" jau rakstīja, ka karā Ukrainas pusē ir kritis arī taivānietis. Otrkārt, Taivāna saskaras ar Ķīnas draudiem pārņemt šo teritoriju savā kontrolē, te Ukrainas pieredze rāda gan to, ka autoritārs režīms var izšķirties par tik riskantu un neracionālu soli, gan to, cik liela loma brīvības nosargāšanā ir tautas apņēmībai cīnīties. Vairāk par to, kā Ukrainas piemērs iedvesmo taivāniešus gatavoties iespējamai Ķīnas agresijai, var lasīt "Delfi" reportāžā no Taivānas šeit.

Taivānā ļaudis Krievijas iebrukumu Ukrainā uzskata par netaisnību, tas ir autokrātijas sākts ekspansionisms pret demokrātiju, augusta beigās notikušā videointervijā portālam "Delfi" skaidro ministrs Vu.

"Šādas lietas nedrīkst paciest neviena demokrātija. Tāpēc Taivāna pievienojās starptautiskajai kopienai, nosodot Krieviju un vēršot sankcijas pret Krieviju. Mēs nosodām Krieviju augtākajā iespējamā mērā. Un mēs pievienojamies sankcijām pret Krieviju, lai novērstu jebkura Taivānas produkta nonākšanu Krievijas ieročos, ko izmanto pret Ukrainas tautu," viņš stāsta.

Redzot okupantu pastrādātās zvērības, Taivāna ir paplašinājusi savu atbalstu, īpaši pievēršoties atbalstam Ukrainas bēgļiem, tostarp Latvijā