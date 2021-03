Slovākijas premjers paziņo par atkāpšanos, lai izbeigtu krīzi valdošajā koalīcijā

Slovākijas premjerministrs Igors Matovičs svētdien paziņoja par atkāpšanos no amata, lai atrisinātu krīzi valdošajā koalīcijā, kuru bija saasinājis viņa lēmums iegādāties Krievijā izstrādāto Covid-19 vakcīnu "Sputņik V".

Matovičs sacīja, ka viņš ierosina apmainīties amatiem ar finanšu ministru Eduardu Hegeru, kurš ir Matoviča vadītās konservatīvās populistiskās partijas "Parastie cilvēki un neatkarīgās personības" (OLaNO) biedrs.

Hegers teica, ka "pieņem šo izaicinājumu" un nekavējoties sāks sarunas ar pārējām trim koalīcijas partijām par jaunās valdības veidošanu, kā arī pirmdien par to konsultēsies ar valsts prezidenti Zuzanu Čaputovu.

Pretrunas valdošajā koalīcijā dramatiski saasinājās, kad nāca gaismā Matoviča vienošanās ar Krieviju par vakcīnas "Sputņik V" divu miljonu devu iepirkumu. Citas valdībā pārstāvētās partijas uzskata, ka vakcīna "Sputņik V" Slovākijā izmantojama tikai tad, ja to apstiprinās Eiropas Zāļu aģentūra, savukārt Matovičs uzsver, ka Krievijas vakcīna ir nepieciešama, lai varētu veikt vakcināciju apstākļos, kad ir Eiropas Savienības iepirkto vakcīnu deficīts.

Divas koalīcijā ietilpstošās partijas – liberālā "Brīvība un solidaritāte" (SaS) un centriskā partija "Par cilvēkiem", kuras regulāri konfliktējušās ar OLaNO par to, kādai jābūt cīņas ar koronavīrusa pandēmiju stratēģijai, paziņoja, ka koalīcija var tikt saglabāta tikai tad, ja Matovičs atkāpsies.

Pagājušajā svētdienā Matovičs paziņoja, ka ir gatavs atkāpties no amata, ja valdību atstās vicepremjers un ekonomikas ministrs Rihards Suliks, kurš vada SaS, un tieslietu ministre Marija Kolikova, kura pārstāv partiju "Par cilvēkiem". Šonedēļ demisionēja pavisam seši ministri no četrām partijām, tostarp arī Suliks un Kolikova.

Tomēr SaS noraidīja vairākus citus Matoviča izvirzītos nosacījumus, tostarp to, ka SaS jāatsakās no vienas no trim ministrijām. Šosvētdien Matovičs paziņoja, ka atsakās no jebkādiem citiem nosacījumiem, "lai koalīcija varētu turpināties", un pārējās trīs partijas – SaS, "Par cilvēkiem" un labēji populistiskā "Mēs esam ģimene" pauda gatavību palikt koalīcijā.

Neviena no četrām valdošās koalīcijas partijām nevēlas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, jo sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka tajās uzvarētu opozīcijā esošie sociāldemokrāti.