Snoudena lietas žurnālists cenzūras dēļ pamet paša izveidoto mediju

Godalgotais amerikāņu žurnālists Glens Grīnvalds, kas savulaik kļuva slavens ar publikācijām par Edvarda Snoudena lietu, pametis ASV tīmekļa mediju "The Intercept", jo izdevums, kā skaidro Grīnvalds, atteicies publicēt demokrātu prezidenta amata kandidātu Džo Baidenu negatīvā gaismā atainojošu rakstu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grīnvalds - viens no pirmajiem žurnālistiem, kas ziņoja par ASV masu izspiegošanas programmām - pavēstīja, ka pamet mediju, ko 2014.gadā izveidoja kopā ar diviem citiem žurnālistiem.

"Galīgais, izšķirošais iemesls ir tas, ka "The Intercept" redaktori, pārkāpjot manas līgumā noteiktās tiesības uz redakcionālo brīvību, cenzēja rakstu, ko es biju uzrakstījis šajā nedēļā, atsakoties to publicēt, ja vien es neatteikšos no visām raksta daļām, kas ir kritiskas demokrātu prezidenta amata kandidātam Džo Baidenam," Grīnvalds pavēstīja blogā.

Rakstā Grīnvalds pārmetis medijiem angažētību par labu Baidenam saistībā ar to, kā tiek atspoguļoti bijušā ASV viceprezidenta dēlam Hanteram izvirzītie pārmetumi korupcijā, kas nesen tika izklāstīti laikrakstā "New York Post".

53 gadus vecais Grīnvalds 2013.gadā pameta britu laikrakstu "The Guardian" un kopā ar vietnes "eBay" dibinātāju Pjēru Omidjaru izveidoja "The Intercept".

"The Intercept" noraida Grīnvalda pārmetumus un norāda, ka žurnālista standarti ir kritušies.

"Kaut arī viņš apsūdz mūs politiskā angažētībā, tas bija viņš, kas mēģināja atkal laist apgrozībā apšaubāmus politiskas kampaņas, Trampa kampaņas, apgalvojumus un uzdot to par žurnālistiku," teikts paziņojumā "The Intercept" tīmekļa vietnē.

Grīnvalds dzīvo Brazīlijā.

2014.gadā viņš saņēma Pulicera balvu par rakstiem, kas bija veltīti Snoudena nopludinātajiem materiāliem par ASV masveida elektroniskās izspiegošanas programmām.