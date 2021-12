Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu otrdien paziņojis, ka amerikāņu algotņi Ukrainas austrumos gatavojot provokāciju ar ķīmisko ieroču izmantošanu, vēsta Krievijas telekanāls RBK. Pentagons šos paziņojumus nodēvēja par pilnīgi nepatiesiem.

Šoigu ar šādu informāciju nāca klajā Aizsardzības ministrijas kolēģijas paplašinātajā sēdē ar prezidenta Vladimira Putina piedalīšanos.

"Lai veiktu provokāciju, uz Avdijivkas un Krasnijlimanas pilsētām ir nogādātas neidentificētu ķīmisko komponenšu rezerves," teica Šoigu.

Tāpta, kā apgalvo ministrs, ir "ticami noskaidrots", ka Doņeckas apgabala Avdijivkā un Priazovskā atrodas vairāk nekā 120 amerikāņu privāto militāro kompāniju darbinieki.

"Viņi aprīko uguns punktus dzīvojamajās mājās un sociāli nozīmīgos objektos, sagatavo Ukrainas spēkus īpašo operāciju veikšanai un aktīvai karadarbībai," apgalvo Šoigu.

Pentagona pārstāvis Džons Kirbijs, atbildot uz žurnālista jautājumu par Šoigu apgalvojumiem, nosauca tos par melīgiem. "Šie ministra Šoigu paziņojumi ir pilnīgi melīgi," viņš atteica.

Savukārt Valsts departamenta pārstāvis Neds Praiss uzsver, ka par spriedzes eskalāciju ir atbildīga Krievija, nevis Ukraina vai ASV.

Contrary to statements from the Russian Defense Minister, Russia and its proxies are responsible for escalating tensions, not Ukraine or the United States.