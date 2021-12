Srebrenicas slaktiņa upuri atrasti jaunā masu kapā

Bosnijas un Hercegovinas dienvidos ir atrasts jauns masu kaps ar 1995.gadā notikušā Srebrenicas slaktiņa upuriem, trešdien paziņoja Nīderlandē bāzētā Starptautiskā bezvēsts pazudušo personu komisija (ICMP).

Bosnijas serbu spēki 1995.gadā pie Srebrenicas pilsētas nogalināja vairāk nekā 8000 Bosnijas musulmaņu vīriešu. Starptautiskās tiesas ir nosaukušas šo slaktiņu par genocīdu.

Jaunatklātais masu kaps atrodas pie Kalinovikas pilsētas, pavēstīja ICMP.

"Kalinovikas masu kaps ir neparasts ar to, ka no visām līdz šim atklātajām Srebrenicas genocīda kapu vietām tas atrodas vistālāk no Srebrenicas," sacīja ICMP Rietumbalkānu programmas vadītājs Metjū Holidejs.

"Tā atrašanās vieta ir tikai dažus kilometrus no Godiņska Baras ciema pie Trnovas, kur paramilitārās vienības "Skorpioni" kaujinieki 1995.gada jūlija vidū sodīja ar nāvi sešus Bosnijas musulmaņu gūstekņus," teica Holidejs.

Šīs nāvessodu izpildes videoieraksts ir ticis demonstrēts starptautiskajās prāvās pret bijušajiem Bosnijas serbu līderiem, kas bija pie varas šī slaktiņa laikā.

DNS paraugi no jaunā masu kapa tika salīdzināti ar ģenētiskajiem paraugiem, kurus sniedza bezvēsts pazudušo radinieki 10 atsevišķos gadījumos, un tiika nodoti specializētai Bosnijas un Hercegovinas institūcijai oficiālas identifikācijas veikšanai.

Srebrenicas Memoriālā centra preses sekretāre Almasa Salihoviča pastāstīja, ka slaktiņa upuri ir atrasti vairāk nekā 90 masu kapos.