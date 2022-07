Šrilankas prezidents aizbēdzis no valsts

Šrilankas prezidents Gotabaja Radžapaksa masu protestu dēļ pametis valsti un devies uz Maldīviju, ziņo medijs BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šrilankas gaisa spēki apstiprināja, ka Radžapaksa kopā ar sievu un divām drošības amatpersonām aizlidojis uz Maldīviju.

Radžapaksas dinastija Šrilankā valdījusi gadu desmitiem, bet līdz ar prezidenta aizbraukšanu šis periods ir noslēdzies.

Šrilankas prezidents par dienu, kad atkāpsies no amata, bija izziņojis 13.jūliju.

Tūkstošiem Šrilankas iedzīvotāju, uzzinot par prezidenta izvēli pamest valsti, izgāja galvaspilsētas ielās, lai protestētu pret notiekošo. "Mums šis nepatīk. Mēs gribam, lai prezidents paliek valstī. Mēs vēlamies atpakaļ savu naudu. Radžapaksam jābūt atvērta tipa cietumā, kurā viņam jāveic lauku darbi," sacīja kāds protestētājs.

Šrilankas iedzīvotāji Radžapaksas administrāciju vaino vienā no smagākajām ekonomiskajām krīzēm pēdējo desmitgažu laikā.

Radžapaksa, visticamāk, pirms atkāpšanās no amata devies prom no valsts, lai izvairītos no iespējama aresta, ko varētu veikt jaunā administrācija.