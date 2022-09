Šveice izsauc Ķīnas vēstnieku, lai paustu bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Sjiņdjzanas provincē

Šveice ir izsaukusi Ķīnas vēstnieku, lai paustu bažas par cilvēktiesību situāciju Siņdzjanas Uiguru autonomajā rietumu reģionā, informē medijs "Reuters".

"Šveice ir pārliecināta, ka labākais veids, kā aizsargāt savas intereses un pamattiesību ievērošanu, ir vadīt kritisku un konstruktīvu dialogu ar Pekinu," sacīja ministrija, apstiprinot zviedru ziņu aģentūras ziņojumu, raksta "Reuters".

Ministrija aizvadītajā nedēļā citēja ANO cilvēktiesību komisāra ziņojumu, ka Ķīnas "patvaļīgā un diskriminējošā Uiguru un citu minoritāšu aizturēšana" Siņdzjanā ir noziegums pret cilvēci. Ķīnas Ārlietu ministrija ir noliegusi apsūdzības un aprakstījusi ANO ziņojumu kā "pilnīgi nelikumīgu un spēkā neesošu".

