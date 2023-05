Tramps: Es Krievijas karu pret Ukrainu atrisinātu vienā dienā

ASV eksprezidents Donalds Tramps, kurš šobrīd kandidē uz ietekmīgo amatu, izteicies, ka spētu atrisināt un apturēt Krievijas brutālo karu pret Ukrainu vienas dienas laikā.

Šos izteikumus Tramps pauda īpašā telekanāla CNN raidījumā "Town Hall", kurā viņam jautājumus varēja uzdot gan tā vadītāja, gan zālē klātesošie skatītāji. Viens no jautājumiem bija par karu Ukrainā un to, kā Tramps ievēlēšanas gadījumā tiktu galā ar draudiem, kurus rada Putina režīms.

Eksprezidents vispirms apgalvoja, ka šis karš "nekad nebūtu noticis", ja Baltajā namā atrastos viņš. Šo frāzi Tramps vairākkārt ir paudis intervijās kopš kara sākuma. Tāpat Republikāniskās partijas kandidāts sūdzējās par faktu, ka ASV sniedzot lielāku militāro atbalstu Ukrainai nekā to dara Eiropas valstis.

"Ja es būšu prezidents, es šo karu atrisinātu vienā dienā, 24 stundās," paziņoja Tramps. "Es tiktos ar [Krievijas prezidentu Vladimiru] Putinu, es tiktos ar [Ukrainas prezidentu Volodimiru] Zelenski – viņiem abiem ir vājās vietas, viņiem abiem ir spēcīgās vietas, un 24 stundu laikā šis karš tiktu atrisināts, tas būtu beidzies," viņš turpināja.

Tramps izvairīgi atbildēja uz jautājumu par to, vai viņš vēlas Ukrainas uzvaru. "Es nedomāju uzvarēšanas un zaudēšanas kategorijās. Es domāju par tā [kara] atrisināšanu, lai visi šie cilvēki pārstātu mirt." Kad viņam otro reizi uzdeva konkrētu jautājumu par to, kuras valsts uzvaru viņš vēlas redzēt šajā karā, Tramps atkārtoti izvairījās no atbildes un uzsvēra, ka vēlas panākt cilvēku bojāejas beigas.

ASV eksprezidents norādīja, ka Putins pieļāvis "milzīgu kļūdu", uzsākot karu pret Ukrainu. Jautāts par to, vai, viņaprāt, Putins ir uzskatāms par kara noziedznieku, Tramps izteicās, ka par to tagad nevajadzētu runāt. "Par to vajadzētu runāt vēlāk (..) Ja tu [tagad] saki, ka viņš ir kara noziedznieks, tad būs daudz sarežģītāk panākt vienošanos, lai šo lietu [karu] apturētu."

Tramps šobrīd ir galvenais favorīts uz Republikāniskās partijas nominācijas iegūšanu 2024. gadā paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās.