Tūkstošiem cilvēku gājienā pauž atbalstu Skotijas neatkarībai

Tūkstošiem cilvēku sestdien Edinburgā vienojās gājienā Skotijas neatkarībai, un vietējā deputāte paziņoja, ka gājienā piedalījušies 250 000 cilvēku.

"Kas par dienu! 250 000 kopā ar mums iet neatkarības gājienā," tviterī sestdien rakstīja deputāte Džoanna Čerija no Skotijas Nacionālās partijas (SNP).

Daudziem gājiena dalībniekiem rokās bija Skotijas karogi.

"Labu veiksmi visiem, kas Edinburgā iet neatkarības gājienā," tviterī novēlēja Skotijas pirmā ministre un SNP līdere Nikola Stērdžena, kuras vadītā partija ir pret breksitu.

"Es šodien nevaru pati piedalīties, bet es būšu ar jums domās," viņa rakstīja. "Lai jums lieliska diena. Un nešaubieties - neatkarība tuvojas," piebilda Stērdžena.

Gājiena organizatori "All Under One Banner" paziņoja, ka līdzīgu pasākumu pērn Edinburgā apmeklēja 100 000 cilvēku, bet vietējā valdība lēsa, ka tolaik pulcējās 20 000 cilvēku, vēstīja britu sabiedriskā raidorganizācija BBC.

Organizatori ir solījuši ar gājieniem un mītiņiem censties veicināt diskusijas par neatkarīgas Skotijas nepieciešamību.

Stērdžena ir brīdinājusi, ka gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, divu gadu laikā tiks organizēts referendums par Skotijas neatkarību.

Trešdien viņa apsūdzēja Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu par mēģinājumiem panākt Lielbritānijas aiziešanu no ES bez vienošanās par izstāšanās nosacījumiem.

"Skotijai pamata punkts joprojām ir tas, ka [Džonsona] ierosinājumi izvestu mūs no Eiropas Savienības, vienotā tirgus un muitas savienības pret mūsu pašu gribu," viņa teica.

Skotijas pirmajā neatkarības balsojumā 2014.gadā 55% referenduma dalībnieku atbalstīja palikšanu Lielbritānijas sastāvā.