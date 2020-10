'Twitter' vadītājs atzīst, ka Baidenam kritiska raksta bloķēšana bija nepareiza

ASV uzņēmuma "Twitter" dibinātājs un vadītājs Džeks Dorsijs piektdien atzina, ka šis sociālais medijs rīkojies nepareizi, bloķējot tīmekļa saites uz Džo Baidenam kritisku rakstu.

"Vienoto resursu vietrāžu (URL) tieša bloķēšana bija nepareiza, mēs esam atjauninājuši savu politiku un tās ieviešanu, lai to labotu," tvītoja Dorsijs.

"Mūsu mērķis ir mēģināt pievienot kontekstu, un tagad mums ir spējas to izdarīt."

"Twitter" trešdien nobloķēja saites uz pretrunīgi vērtēto laikraksta "New York Post" rakstu, bažījoties, ka tas varētu būt saistīts ar dezinformācijas kampaņu pirms ASV prezidenta vēlēšanām.

Piektdien "Twitter" tomēr ļāva saviem lietotājiem nosūtīt saiti uz šo rakstu. Šī rīcība bija pierādījums tam, cik ātri situācija var mainīties attiecībā uz sociālajiem tīkliem, dezinformāciju un gaidāmajām vēlēšanām.

"Twitter" ceturtdienas vakarā paziņoja, ka vairs nebloķēs materiālus, kurus ieguvuši hakeri, ja vien tos tieši nav publicējuši hakeri. Kompānija arī pavēstīja, ka turpmāk marķēs tvītus, lai sniegtu kontekstu, nevis bloķēs saites.

"Twitter" lēmums bloķēt saites uz "New York Post" rakstu, šķiet, ir daļa no plašākas kampaņas, kuras mērķis ir ierobežot dezinformācijas izplatīšanos savā platformā pirms vēlēšanām. Arī sociālais medijs "Facebook" paziņoja, ka ierobežos šī raksta izplatīšanos, kamēr to izskata faktu pārbaudītāji.

ASV prezidents Donalds Tramps asi kritizēja "Twitter", apgalvojot, ka uzņēmums vēlas pasargāt demokrātu kandidātu.

Raksts balstīts uz e-pasta vēstulēm, kas esot iegūtas no Baidena dēla Hantera Baidena datora un liecinot par Džo Baidena saistību ar sava dēla darījumiem Ukrainā.

Bijušais viceprezidents Džo Baidens, kurš ir Demokrātu partijas kandidāts ASV prezidenta vēlēšanām 3.novembrī, pēdējos divus gadus ticis kritizēts par to, ka, pārraudzīdams Baraka Obamas administrācijas Ukrainas politiku, esot palīdzējis savam dēlam un Ukrainas energokompānijai "Burisma", kuras valdē bija Hanters Baidens.

Baidens 2019.gada septembrī kategoriski paziņoja, ka nekad nav runājis ar savu dēlu par viņa darījumiem ārvalstīs.

"New York Post" rakstīja, ka Hanters Baidens 2019.gada aprīlī atstājis datoru kādā datortehnikas remonta darbnīcā Delavēras štatā. Vārdā nenosauktais darbnīcas īpašnieks pastāstījis laikrakstam, ka uzskatījis šo datoru par aizmirstu, nokopējis datora cieto disku un nodevis datoru federālajām iestādēm.

Darbnīcas īpašnieks nodevis cietā diska kopiju Trampa personīgajam advokātam Rūdijam Džuliāni, kurš to savukārt nodevis laikraksta rīcībā.

Lai gan Baidena vēlēšanu kampaņa nenoliedza šāda datora esamību vai tajā esošu e-pastu ticamību, Džuliāni jau iepriekš ticis vainots dezinformācijas izplatīšanā par Baideniem un Ukrainu.