Ukraina ar 'Bayraktar' droniem veiksmīgi uzbrūk okupantu pretgaisa aizsardzības sistēmām, ziņo Lielbritānija

Ukraina ar Turcijas ražotajiem "Bayraktar" droniem veiksmīgi uzbrūk okupantu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kā arī apgādi nodrošinošajiem kuģiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Cīņas turpinās Zmijinijā (dēvēta arī par Čūsku salu), Krievijai atkārtoti cenšoties nostiprināt savu tur esošo garnizonu, raksta Lielbritānija.

Londona norāda, ka Ukraina veiksmīgi veikusi triecienus pa Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām un apgādes kuģiem ar bezpilota lidaparātiem "Bayraktar". Krievijas apgādes kuģiem ir minimāla aizsardzība Melnās jūras rietumos kopš Krievijas flotes atkāpšanās uz Krimu, kas notika pēc kreisera “Moskva” zaudēšanas.

Ja Krievija nostiprinās savas pozīcijas Zmijinijā ar stratēģiskām pretgaisa aizsardzības un krasta aizsardzības spārnotajām raķetēm, okupanti varētu dominēt Melnās jūras ziemeļrietumos, raksta Lielbritānija.

