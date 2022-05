Ukraina krievu gūstekņus vēlas mainīt pret 'Azovstaļ' ievainotajiem; cīnītāji vēršas pie Maska

Krievijas iebrucēji turpina centienus iznīcināt Mariupoles metalurģijas kombinātā "Azovstaļ" palikušos Ukrainas aizstāvjus un teritorija tiek bombardēta no gaisa, ceturtdienas rīta atskaitē ziņo Ukrainas bruņoto spēku Ģenerālštābs.

"Mariupolē galvenie okupantu centieni ir vērsti uz mūsu vienību bloķēšanu un iznīcināšanas mēģinājumiem rūpnīcas "Azovstaļ" rajonā. Pretinieks nepārtrauc aviācijas triecienus," teikts Ģenerālštāba paziņojumā.

Pēdējā Mariupoles pretestības salā "Azovstaļ" teritorijā, zem kuras ir tuneļu un bunkuru sistēma, atrodoties vairāk nekā 1000 Ukrainas karavīru un simtiem ievainotu cīnītāju. Karavīri ir noraidījuši Krievijas padošanās ultimātus un ir gatavi cīnīties līdz galam.

Tomēr situāciju apgrūtina atrašanās aplenkumā bez pārtikas, ūdens, medikamentu un munīcijas apgādēm nemitīgas bombardēšanas un uzbrukumu apstākļos.

Pulka "Azov" komandiera vietnieks Svjatoslavs Palamars pagājušajā nedēļā aicināja pasaules līderus palīdzēt evakuēt ne tikai civiliedzīvotājus, bet palīdzēt arī aptuveni 500 ievainotajiem, kas lielās mokās mirst nepietiekamas medicīniskās palīdzības dēļ.

Situāciju īpaši saasināja rūpnīcas teritorijā izveidotā lauka hospitāļa sabombardēšana aprīļa beigās. Šonedēļ pulks "Azov" izplatīja dažus attēlus ar saviem ievainotajiem.

Trešdien vakarā Kijiva paziņoja, ka piedāvājusi Maskavai apmainīt krievu gūstekņus pret "Azovstaļ" teritorijā iesprostotajiem smagi ievainotajiem Ukraina aizstāvjiem. Tomēr nekāda vienošanās pagaidām nav panākta un sarunas turpinās, ziņo "Sky News". Militāru iespēju atbloķēt Mariupoli Ukrainai pašlaik nav, vairākkārt ir uzsvērušas amatpersonas.

"Azovstaļ" teritorijā esošo jūras kājnieku komandieris Serhijs Volina ceturtdien sociālajos tīklos vērsies pie amerikāņu miljardiera Īlona Maska ar lūgumu pēc palīdzības.

"Ļaudis runā, ka Tu esi ieradies no citas planētas, lai mācītu cilvēkus noticēt neiespējamajam. Mūsu planētas atrodas līdzās viena otrai, jo es dzīvoju tur, kur izdzīvot ir gandrīz neiespējami. Palīdziet mums izkļūt no "Azovstaļ" uz vidutāja valsti. Ja ne Tu, tad kurš? Dodiet man mājienu," raksta Volina.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.