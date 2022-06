Ukraina nostiprina pozīcijas Lisičanskā, ziņo britu izlūki

Ukrainas spēki pēc atkāpšanās no Severodoneckas turpina nostiprināt savas pozīcijas Lisičanskas pilsētā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Tāpat Ukrainas spēki ar veiksmīgiem uzbrukumiem dziļi aiz Krievijas līnijām turpina traucēt okupantu pavēlniecību un kontroli, informē Lielbritānijas ministrija.

No 24. līdz 26.jūnijam Krievija veica neparasti intensīvus uzbrukumu viļņus visā Ukrainā, izmantojot tāla darbības rādiusa raķetes. Šie ieroči, visticamāk, ietvēra padomju laika "AS-4 KITCHEN" un modernākas "AS-23a KODIAK" raķetes, kas tika izšautas gan no Baltkrievijas, gan Krievijas gaisa telpas.

Londona ziņo, ka šie ieroči tika izstrādāti stratēģiski svarīgu mērķu sasniegšanai, taču Krievija turpina tos plaši izmantot, lai iegūtu taktiskās priekšrocības.

Okupanti arī izvietojuši sešu dažādu armiju pamatelementus, taču Severodoneckā guva tikai taktiskus panākumus. Krievijas bruņotie spēki arvien vairāk zaudē savus resursus. Krievija pašlaik pieņem pazeminātas kaujas efektivitātes līmeni, kas, visdrīzāk, ilgtermiņa perspektīvā nav ilgtspējīgs risinājums, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 June 2022

