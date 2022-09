Ukrainā uzsprādzis Krievijas atmīnēšanas robots 'Uran-6'

Krievijas iebrukums Ukrainā ir nebijusi iespēja dzīvē iegūt liecības par dažāda veida okupantu bruņojuma spējām, piemēram, konstatēt, ka Rietumu modernās prettanku raķetes labi tiek galā ar iebrucēju tankiem un ka neapturams nav pat krievu modernākais tanks T-90M. Tagad kaujas lauka realitāti piedzīvojusi Krievijas robotizētā atmīnēšanas iekārta "Uran-6".

Lai gan "Uran-6" bieži saīsināti tiek saukts vienkārši par robotu, īsti precīzs šis apzīmējums nav, jo tas pats nepieņem lēmumus ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet to attālināti vada operators.



Ceturtdien sociālajos tīklos parādījās foto ar iznīcinātu robotizēto sistēmu "Uran-6". To, ka tas noticis Ukrainā, apstiprina arī Krievijas zaudētās kara tehnikas uzskaites bloga "Oryx" aktīvisti, kuru 29. septembra atskaitē starp pavisam 62 vizuāli apstiprinātām iznīcinātām vai sagrābtām okupantu tehnikas vienībām pieminēts arī viens "Uran-6".





Savukārt kādā no uzticamiem Ukrainā fiksētās militārās tehnikas uzskaites blogiem skaidrots, ka atmīnēšanas iekārta cietusi prettanku mīnas sprādzienā. Domājams tāpēc, ka priekšā esošā atmīnēšanas iekārta nav detonējusi kādu no mīnām un iekārta tai uzbraukusi ar kāpurķēdi.



