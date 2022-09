Uzbrukumos ar nažiem Kanādā vismaz desmit nogalinātie

Kanādas provincē Saskačevanā notikuši uzbrukumi, kuros nogalināti desmit cilvēki, bet ievainoti vismaz 15, informē medijs "Reuters".

Šī ir viena no nāvējošākajām masveida slepkavībām mūsdienu Kanādas vēsturē. "Es esmu šokēts un satriekts par šausminošajiem uzbrukumiem," paziņojumā sabiedrībai sacīja premjerministrs Žistēns Trudo. "Kā kanādieši mēs izsakām līdzjūtību un sērojam kopā ar visiem, kurus skārusi šī traģiskā vardarbība," norādīja Trudo.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.