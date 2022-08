Vācijas FDP politiķi peļ par aicinājumu atklāt 'Nord Stream 2'

Viens no Vācijas brīvo demokrātu (FDP) vadošajiem politiķiem Volfgangs Kubiki piektdien izpelnījies nopēlumu par ierosinājumu, ka Vācijai vajadzētu uzsākt gāzesvada "Nord Stream 2" darbību.

"Mums vajadzētu pasteigties ar "Nord Stream 2" atklāšanu, lai piepildītu mūsu gāzes tvertnes ziemai," mediju grupai "RedaktionsNetzwerk Deutschland" sacīja politiķis.

"Nav neviena saprātīga iemesla", lai tā nerīkotos, viņš piebilda.

Kubiki, FDP līdera vietnieks un un Bundestāga viceprezidents, noraidīja intervētāja iebildes, ka šāds solis tiktu interpretēts kā Krievijas prezidenta Vladimira Putina triumfs.

Skaidrojot, ka stabilām gāzes piegādēm būtu jābūt valdības prioritātei, Kubiki sacīja: "Ja gāzes glabātavas ir pilnas, mēs varam slēgt "Nord Stream 2", kā arī citus gāzesvadus, kad mēs būsim neatkarīgi [no Krievijas gāzes]. Bet mēs tur vēl neesam."

Politiķa izteikumi izpelnījušies kritisku vērtējumu, arī no paša Kubiki partijas puses.

"Mēs rīkojam intensīvas diskusijas par to, kā izvairīties no šoziem draudošās enerģētikas krīzes. Mēs kā partija šajā jautājumā esam iesnieguši vairākus priekšlikumus. "Nord Stream 2" atklāšana nav viens no tiem," sacīja FDP parlamenta frakcijas līderis Kristiāns Durs.

Gāzesvada darba uzsākšana sūtītu "aplamu signālu mūsu Eiropas partneriem", viņš piebilda.