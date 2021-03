Vācijas pavalsts pieņems ārstēšanā Covid-19 pacientus no Slovākijas

Vācijas Ziemeļreinas-Vestfālenes pavalsts piekritusi pieņemt ārstēšanā Covid-19 pacientus no Slovākijas, kura pašlaik cīnās ar trešo pandēmijas vilni, sestdien, 6. martā, tviterī paziņojis Slovākijas ārlietu ministrs Ivans Korčoks.

Paredzams, ka medicīniskā lidmašīna ar slimniekiem no Slovākijas jau šodien ieradīsies Dortmundē.

"Slovākija pateicas Vācijai un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajai zemei par slovāku koronavīrusa pacientu uzņemšanu steidzamai ārstēšanai savās slimnīcās," rakstījis Korčoks.

Lai palīdzētu Slovākijas veselības aprūpes sistēmai tikt galā ar pandēmijas radīto slodzi, gan Vācija, gan Polija izteikušas gatavību uzņemt pacientus, kuriem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilēšana, vēsta ziņu aģentūra TASR. Pirmie slimnieki no Slovākijas šonedēļ jau tika pārvesti uz Gorlici Polijas dienvidos.

Die Slowakei dankt 🇩🇪Deutschland + der Landesregierung von Nordr.-Westfalen (@landnrw) für die intensivmed. Behandlung von slowakischer Korona-Patienten .Das Ambulanzflugzeug aus der #Slowakei landet heute in Dortmund. In Zeiten der höchsten Not weiss man wo man Freunde hat.