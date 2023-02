Valentīns un Renata. Maniaka un viņa meitas 1991. gada asiņainais ceļojums pa Lietuvu

Lietuvietis Valentīns Laskis, kurš 1991. gadā turēja bailēs visu Lietuvu, būtībā nebija klasisks maniaks – viņš nogalināja laupīšanas nolūkos un "neizcēlās" ar īpaši izsmalcinātām slepkavībām. Pārsteidzošs bija kas cits – savus noziegumus viņš pastrādāja kopā ar tobrīd 20 gadus veco meitu Renatu. Nonācis uz apsūdzēto sola, Laskis neko no nodarītā nenožēloja un nelūdza arī apžēlošanu.

1953. gadā Kauņā nelabvēlīgā ģimenē dzimušais Valentīns Laskis bija jaunākais no četriem bērniem. Tēvs lielu daļu no savas dzīves bija pavadījis cietumā, savukārt māte dzēra un nerūpējās par bērniem. Viena gada vecumā mazo Valentīnu atņēma mātei pēc tam, kad viņu atrada vienu pašu mājās bez uzraudzības. Mazulis vispirms nokļuva slimnīcā, jo bija badināts, bet pēc tam viņu ievietoja bērnunamā.

"Kopš bērnības viņš bijis palaidnīgs, nepaklausīgs un grūti audzināms. Viņš bēguļoja no skolas un bija rupjš pret pieaugušajiem," Laska skolas laiku raksturojumu