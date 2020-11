Video: Armēnijas parlamentā pēc kara beigu pasludināšanas plosās protestētāji

Reaģējot uz Armēnijas premjera Nikola Pašinjana otrdienas rīta paziņojumu, ka ar kaimiņvalsts Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu parakstījis sāpīgu paziņojumu par karadarbības izbeigšanu Kalnu Karabahā, galvaspilsētā Erevānā parlamentā iebrāzās neapmierinātu protestētāju pūlis.

Protestētāji sākotnēji pie parlamenta ēkas, bet vēlāk jau plenārsēžu zālē skandēja, ka Pašinjans ir tautas ienaidnieks, un uzstāj uz kara turpināšanu, lai atgūtu Azerbaidžānai zaudētās Kalnu Karabahas teritorijas.

Parlamenta ēkā piekauts tā spīkers Ararats Mirzojans un agresīvāk noskaņotie gandrīz bez tiesībsargu iejaukšanās klīduši pa ēku, tostarp izdemolējuši vairākus kabinetus. Parlamenta ēkai izdauzīta arī daļa logu.

Jau ziņots, ka Turcijas militāri atbalstītās Azerbaidžānas spēki 27. septembrī uzsāka ofensīvu, pārejot līdzšinējo Armēnijas kontrolētās Kalnu Karabahas un tai pieguļošo Azerbaidžānai reiz okupēto teritoriju faktisko robežu.

Ar sīriešu algotņu un dronu palīdzību Azerbaidžānai izdevās pārņemt visu līdz šim de facto Kalnu Karabahas robežu ar Irānu, doties uz ziemeļiem un pirmdien ieņemt stratēģiski svarīgo Šuši (azerbaidžāniski - Šuša) pilsētu, tādējādi noslēdzot arī galveno ceļa artēriju starp Armēniju un Kalnu Karabahas galvaspilsētu Stepanakertu.