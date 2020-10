Video: Ēģiptiešu policijas kadeti atrāda torsus

Ēģiptes Iekšlietu ministrija publicējusi jauno policijas kadetu izlaiduma ceremonijas video, kas ieguvis šādiem pasākumiem nepieredzētu popularitāti.

Kopumā divas stundas garajā pasākuma video redzams, kā jaunie policisti autoritārā valsts prezidenta Abdelfataha al Sisi, dažādu amatpersonu un savu vecāku klātbūtnē demonstrēja prasmes rāpties pa sienām, lekt pāri šķēršļiem, laisties ar trosēm, kā arī cilāt lielus smagumus, kā arī citas iemaņas, kas varētu būt nepieciešamas policijas darbā. Kopumā Kairā notikušajā izlaiduma ceremonijā piedalījušies aptuveni 1500 kadetu.

Tomēr video popularitāti galvenokārt veicinājis brīdis, kurā vairāki desmiti muskuļoto kadetu uz platformām, kuteriem un bruņutehnikas vienībām puskaili un sastinguši demonstrēja savu fizisko uzbūvi. Pirms vairāk nekā nedēļas uzņemtais video pamazām iekarojis Tuvo Austrumu soctīklotāju, kā arī globālu popularitāti.

Īpašu uzmanību piesaistījis fakts, ka ķermeņi bija ietonēti un eļļoti gluži kā bodībildinga sacensību vai praidu dalībniekiem, atzīmē "Independent".

Egypt's Pride parade looks so good this year !! https://t.co/uXMdoF4vme