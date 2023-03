Vilcienu sadursmē Grieķijā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 43 cilvēkiem

Bojāgājušo skaits pasažieru vilciena un kravas vilciena sadursmē, kas otrdienas vakarā īsi pirms pusnakts notika Grieķijas ziemeļos, ir pieaudzis līdz 43 cilvēkiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starp bojāgājušajiem bija astoņi dzelzceļa darbinieki, tai skaitā abi kravas vilciena vadītāji un abi pasažieru vilciena vadītāji.

Glābēji trešdienas vakarā turpināja meklēt izdzīvojušos sadragātajos vilcienu vagonos.

Galvenā tiesu mediķe Larisas pilsētā Rubini Leondari paziņoja, ka ir saņēmusi 43 bojāgājušo līķus, kuru identifikācijai vajadzēs DNS, jo tie lielākoties ir sakropļoti. "Lielākā daļa [līķu] ir jaunieši. Tie ir ļoti sliktā stāvoklī," sacīja tiesu mediķe.

Grieķijas ugunsdzēsības dienests paziņoja, ka trešdienas vakarā vēl bija hospitalizēti 57 cilvēki, no kuriem seši atradās intensīvajā aprūpē. Vairāk nekā 15 cilvēki jau bija izrakstīti no slimnīcām pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas.

Vairāk nekā 200 cilvēku, kas nebija cietuši vai bija guvuši vieglus ievainojumus, ar autobusiem tika aizvesti uz Salonikiem 130 kilometrus uz ziemeļiem no katastrofas vietas. Pēc ierašanās Salonikos policija noskaidroja viņu vārdus, lai atrastu iespējamos bez vēsts pazudušos.

Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis nosauca šo sadursmi par "šausmīgu dzelzceļa katastrofu bez precedenta mūsu valstī" un solīja, ka tiks veikta pilnīga neatkarīga izmeklēšana. Viņš sacīja, ka katastrofa notikusi "galvenokārt traģiskas cilvēciskas kļūdas dēļ", bet nesniedza sīkākas ziņas.

Pasažieru vilcienā, kas brauca no Atēnām uz Salonikiem, bija 350 pasažieru. Daudzi no viņiem bija studenti, kas atgriezās no karnevāla svinēšanas. Vilciens sadūrās ar pretimbraucošu kravas vilcienu, kurā bija 20 dzelzceļa strādnieki, pie Tempes upes ielejas apmēram 380 kilometrus uz ziemeļiem no Atēnām.

Policija trešdien paziņoja, ka pēc šīs sadursmes ir aizturēts Larisas pilsētas stacijas priekšnieks. Viņš ceturtdien stāsies prokurora priekšā, kurš izvirzīs oficiālas apsūdzības.

Grieķijas transporta ministrs Kosts Karamanlis trešdien atkāpās no amata, nosaucot savu atlūgumus par "cieņas izrādīšanu cilvēku piemiņai, kas tik netaisni miruši".

Arodbiedrība, kas pārstāv dzelzceļa strādniekus, izsludināja 24 stundu streiku, kas notiks ceturtdien. Šādu streiku ceturtdien izsludinājuši arī Atēnu metro strādnieki, apgalvojot, ka viņiem ir līdzīgas problēmas kā dzelzceļa strādniekiem.

Grieķijas valdība ir izsludinājusi trīs dienu valsts sēras, sākot no trešdienas. Pie visām Eiropas Komisijas ēkām Briselē karogi tika nolaisti pusmastā.

Šī ir lielākā dzelzceļa katastrofa Grieķijā upuru skaita ziņā. 1968.gadā dzelzceļa katastrofā Peloponēsas reģionā valsts dienvidos gāja bojā 34 cilvēki.