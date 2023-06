Zelenskis ieradies appludinātajā Hersonas reģionā; Kijivā protesti pie ANO ēkas

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien ieradies vizītē plūdu skartajā Hersonas reģionā, kamēr vairākās pasaules valstīs iedzīvotāji protestē pret Krievijas agresiju, ziņo medijs "France24".

Pats Zelenskis paziņoja, ka Hersonā ieradies darba braucienā, lai apspriestu "iedzīvotāju evakuāciju no iespējamajām plūdu zonām, dambja sprādziena izraisītās avārijas situācijas likvidēšanu un atbalsta pasākumu organizēšanu applūdušajās teritorijās".

Zelenskis vizītes laikā slavējis glābējus un brīvprātīgos, kuri aktīvi turpina evakuēt reģiona iedzīvotājus.

"Hersonā es viesojos pārejas punktā, kur cilvēki tiek evakuēti no applūdušajām teritorijām. Mūsu uzdevums ir aizsargāt dzīvības un palīdzēt cilvēkiem, cik vien daudz tas ir iespējams. Es saku paldies glābējiem un brīvprātīgajiem. Paldies visiem iesaistītajiem!" komentēja Zelenskis.

Prezidents arī pateicās visiem tiem, kuri pasaulē nosoda Krievijas okupantu noziegumus: "Krievijai jāatbild par visu, ko tā nodara dzīvībai un cilvēkiem."

Zelenskis apciemojis arī karā cietušos Hersonas medicīnas iestādēs.

Atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) otrdienas, 6. jūnija aicinājumu svinēt krievu valodas dienu, ceturtdien, 8. jūnijā, pie ANO oficiālās ēkas Kijivā pulcējās aptuveni 100 protestētāju, ziņo medijs "Ukrainska Pravda".

Protestētāji skandēja vārdus "Kauns jums!", "Izraidiet Krieviju no ANO", kā arī meta krievu valodā rakstītas grāmatas pie ANO biroja ieejas. Iedzīvotājiem uz plakātiem bijis rakstīts "ANO, asinis ir uz jūsu rokām" un "Teroristiem nav vietas ANO".

Kopš Krievija uzspridzināja Kahovkas HES sociālo tīklu lietotāji arī uzsākuši kampaņu ar tēmturi "#StopEcocideUkraine"

Savukārt citās pasaules valstīs, kā vēsta organizācija "UAnimals", pēdējo dienu laikā cilvēki izgājuši ielās, lai paustu nosodījumu pret agresorvalsti un informētu sabiedrību par Kahovkas HES katastrofas sekām. Kā ziņo medijos, liela daļa no šiem protestētājiem ir arī ukraiņu bēgļi.

People around the world are uniting to raise awareness about the horrible catastrophe at the Kakhovka HPP and its predicted consequences. Please share and join🙏🙏🙏 #StopEcocideUkraine pic.twitter.com/nIacmkfOy0