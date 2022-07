Ar traumām un policiju beidzas sapnis par savu suņu audzētavu

Ar traumām, šūtām brūcēm un iesniegumu Valsts policijā (VP) saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem dzīvnieku turēšanā šogad beidzis kādas rīdzinieces mēģinājums apgūt pieredzi suņu – franču buldogu – audzētavā, trešdien raksta laikraksts “Latvijas Avīze” (LA).

Kā raksta LA, laikrakstam ir zināmi iesaistīto vārdi, taču tos redakcija mainījusi uz Anna un Jeļena. Negadījums noticis šā gada februārī kādā privātmājā netālu no Rīgas, kur Anna, kurai pašai pieder divi franču buldogi, devusies, lai uzzinātu ko vairāk par suņu audzētavas darbību. Audzētava pieder suņu audzētāju klubā iepazītajai Jeļenai, kura apsolījusi to sievietei izrādīt.

Suņu audzētavā Annas ierašanās brīdī atradušies 17 suņi, no tiem 15 franču buldogi, spaniels un angļu buldogs, kas vēlāk uz pāris dienām atstāti viņas uzraudzībā, jo Jeļenai bijis nepieciešams doties ārpus Latvijas. 27. februāra vakarā suņu bars uzbrucis kādam no suņiem – franču buldoga kucītei, kura gaidīja pēcnācējus, un sācis to plosīt.

Kā vēsta LA, Anna neveiksmīgi mēģinājusi baru aizdzīt no upura, tad izrāvusi upuri no suņu bara, lai to paglābtu atsevišķā telpā. Tajā brīdī satrakojies suņu bars uzbrucis vecākajam sunim, bet, pamanot, ka Anna steidzas prom ar asiņaino suni uz rokām, bars meties uzbrukumā sievietei. Šajā uzbrukumā sieviete gandrīz zaudējusi vairākus pirkstus, kā arī viņai konstatētas vairākas koduma brūces, ķermenis un kājas bijušas zilumos un mediķi viņai uzlikuši vairākas šuves, raksta LA.

Savukārt Jeļena laikrakstam atklājusi, ka tieši Anna izrādījusi iniciatīvu suņu pieskatīšanā un noraidījusi bažas par to, vai tiks ar šo darbu pāris dienas galā. Viņa arī Annai atstājusi instrukciju par suņu pastaigu laiku, dienas režīmu, taču Anna to neesot ievērojusi – īpaši norādi vienu suni tā agresivitātes turēt atsevišķi un nelaist pastaigā kopā ar citiem suņiem.

Kaimiņi Jeļenai pēcāk teikuši, ka tieši suņu pastaigas brīdī garām gājis labradora šķirnes suns, kas audzētavas suņus uztraucis, un tad "notika tas, kas notika". Satrakojušos dzīvniekus izšķīrusi kaimiņiene, bet Anna ar dzīvesbiedru devušies prom un pametuši savainotu suni. Jeļenai esot nodarīti materiāli zaudējumi, raksta laikraksts.

Pēc LA rīcībā esošās informācijas, VP Saulkrastu iecirknī par šo gadījumu sākta resoriskā pārbaude.

Policija arī Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) nosūtījusi vēstule ar aicinājumu apsekot notikuma vietu un pārbaudīt, vai saimniece ievēro visas dzīvnieku veselības un labturības prasības. Dienests pārkāpumus nav atklājis, ziņo laikraksts.