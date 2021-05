Krapsim piemērots aizdomās turētā statuss kriminālprocesos par formas tērpu un radaru iepirkumiem

Atstādinātajam Valsts policijas (VP) priekšnieka vietniekam, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšniekam Normunda Krapsim ir piemērots aizdomās turētā statuss divos kriminālprocesos, kas saistīti ar 2018. gadā notikušajiem jauno policijas formas tērpu, kā arī rokas radaru iepirkumiem, žurnālistiem atklāja Krapsis.

Viņš norādīja, ka viņam piemēroti divi drošības līdzekļi — liegums ieņemt konkrētu amatu, kā arī uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā.

Līdz šim bija zināms tikai par vienu kriminālprocesu, kas uzsākts pret Krapsi, proti, par jauno formas tērpu iepirkumu.

Policists noliedza savu vainu sev inkriminētajos pārkāpumos un uzsvēra, ka plāno pārsūdzēt lēmumu par viņam piemērotajiem drošības līdzekļiem. Krapsis arī ir vērsies ar iesniegumu pie ģenerālprokurora, lūdzot to, izmantojot likumā paredzētās tiesības, uzraudzīt šo kriminālprocesu izmeklēšanu.

Krapsis arī medijiem atklāja, ka pēdējo divu gadu laikā ir izjutis spiedienu doties izdienas pensijā. Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu kārtības sargs norādīja, ka spiedienam bijis politisks raksturs, taču viņš arī pauda bažas par Iekšējās drošības biroja (IDB) izmeklēšanas tendenciozitāti.

Krapsis norādīja, ka viņam tiek inkriminēts Krimināllikuma 318. un 329. pants, proti, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un neizpaužamu ziņu izpaušana.

Jau vēstīts, ka no šodienas, 11. maija, izpildot IDB saņemto lēmumu par drošības līdzekļa – aizliegumu ieņemt konkrētu amatu – piemērošanu, šobrīd no amata pienākumu pildīšanas atstādināts Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Pērn publiski izskanēja informācija, ka IDB veicis kratīšanu pie Krapša saistībā ar jauno VP formas tērpu iepirkumu.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) 2019. gada jūnija vidū uzdeva Iekšlietu ministrijas audita nodaļai veikt auditu policijā par iespējamiem konkurences ierobežojumiem jaunā dizaina formas tērpu iepirkuma specifikācijā un iepirkumiem kopumā. Pērn maija beigās iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma otro daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā lai nodrošinātu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu attieksmi pret tiem.

"Acīmredzot izmeklēšanas procesā ir parādījušies jauni virzieni. Līdz ar to, ņemot vērā no šī dienesta saņemto lēmumu, no amata pildīšanas ir atstādināts mans vietnieks. Esam sarūgtināti par šo situāciju, un Iekšējā drošības biroja paustās aizdomas nenoliedzami met ēnu gan uz Valsts policijas, gan amatpersonas reputāciju," sacīja Ruks.

"Kopš esmu Valsts policijas priekšnieka amatā, ikdienas sadarbību ar Krapša kungu, attieksmi pret dienestu un ieguldījumu policijā varu vērtēt tikai pozitīvi. Viņš ir sniedzis būtisku atbalstu un ieguldījumu policijas modernizēšanā, darba organizēšanā un uzlabošanā, īpaši saistībā ar Covid-19 ierobežojumu uzraudzību un sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu. Savu darbu veicis atbildīgi, izrādījis iniciatīvu. Tāpat vēlos atgādināt, ka pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc šobrīd no pārsteidzīgiem secinājumiem atturēšos. Mēs uzticamies Iekšējās drošības biroja, kas veic savas funkcijas, veiktajai izmeklēšanai, un sagaidām taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu," citēts Ruks.

Uz šo laiku kā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs nozīmēts Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka vietnieks Lauris Arājs.