NBS helikoptera pilotu ar lāzeru neapdomīgi apžilbinājis kāds vīrs no Sunākstes

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa policisti noskaidrojuši, ka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikoptera pilotu, spīdinot gaismas lāzera staru, apžilbinājis kāds 1978. gadā dzimis Sunākstes pagasta iedzīvotājs, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Sāktās administratīvās lietas ietvaros policija noskaidrojusi, ka vīrietis nav apzinājies situācijas nopietnību, un, neapdomīgas rīcības vadīts, pagājušās nedēļas nogalē Jaunjelgavas novadā, Sunākstes pagastā, spīdinot gaismas lāzera staru, apžilbinājis NBS helikoptera pilotu.

Kā likumsargiem skaidrojis 1978. gadā dzimušais vīrietis, ierīci viņš brīvi pieejamā veidā iegādājies interneta veikalā un gribējis pārbaudīt lāzera darbību. Tikai tagad viņš apzinoties, ka rīkojies neapdomīgi un savu rīcību viņš nožēlo.

Vīrietim noformēts Administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 114. panta 2. daļas - par gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošumu apdraudošu šaušanu, spridzināšanas darbiem vai darbību ar gaismas vai elektromagnētisko izstarojumu, ja nav saņemta attiecīga atļauja. Par to uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 300 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 1500 līdz 7000 eiro.

Likumsargi atgādina, ka jebkura veida rīcība iedzīvotājam vienmēr ir jāapdomā un jāapzinās tās sekas.

Jau ziņots, ka 22. un 23. februārī NBS helikopters pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) lūguma divas reizes tika iesaistīts gaisa medicīniskajā transportēšanā, pārvedot kritiski smagus pacientus no Daugavpils uz Rīgu.

Abas lidojuma reizes, pārlidojot virs Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta, helikoptera virzienā raidīts spilgti zaļš lāzera stars, traucējot pilotiem veikt dienesta pienākumus.