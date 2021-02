Nopirka 'aizliegtu' pagarinātāju – policija sāk administratīvo procesu

Lai pārbaudītu Covid-19 izplatībās ierobežošanai noteiktās ārkārtējās situācijas nosacījumu ievērošanu attiecībā uz aizliegto preču iegādāšanos, Valsts policija (VP) veikusi pastiprinātas pārbaudes tirdzniecības vietās un konstatējusi vairākus gadījumus, kad veikalos tikušas pārdotas lietas, kas nav iekļautas "atļauto" jeb pirmās nepieciešamības preču sarakstā, portālu "Delfi" informēja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturtdienas pēcpusdienā mikroblogošanas vietnē "Twitter" cilvēki sāka apspriest kādu dokumentu, kurā Valsts policija lūgusi sniegt paskaidrojumu par ārkārtējās situācijas laikā aizliegtas preces – pagarinātāja – iegādāšanos lielveikalā Salaspilī, par ko šā gada 6. februārī VP Salaspils iecirknī ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par pagarinātāja iegādāšanos veikalā "Baltic Data", par ko paredzēta atbildība saskaņā ar "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" likuma 21. pantu.

VP portālam "Delfi" pastāstīja, ka šajā gadījumā likumsargs, veicot pārbaudi, konstatējis, ka klients kopā ar veikala pārdevēju uz vietas veikalā aplūko preču klāstu un izvēlas nepieciešamo preci, bet pēcāk lūdza klientam iziet no veikala un veikt telefonzvanu jeb pasūtīt šo preci telefoniski, un tad nākt atpakaļ veikalā to saņemt.

Fiksējot iespējamu pārkāpumu, likumsargs piegāja pie pircēja, stādījās priekšā kā policists un uzrādīja dienesta apliecību.

Pats pircējs no paskaidrojuma sniegšanas atteicās. Notikuma vietā ieradās arī likumsargi no Salaspils iecirkņa, kuri attiecīgi pieņēma paskaidrojumu administratīvajā procesā arī no pārdevēja. Par notikušo sākts administratīvais process pret komersantu, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Krista Andersone.

Likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 21. pants – Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana – nosaka, ka par to piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 28 līdz 1000 naudas soda vienībām, kas atbilst 2000 eiro un 5000 eiro.

Kopumā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 26. februārim valstī ir uzsākti 20 743 administratīvā pārkāpuma procesi par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu, liecina VP apkopotie dati.