Pašvaldības policija ar būvvaldi reidā aizver nelegālos hosteļus; pie ārzemnieka atrod marihuānu

Rīgas pašvaldības policija (RPP) kopā ar Rīgas pilsētas būvvaldi ceturtdien, 29. aprīlī, veica reidus vairākos Rīgā esošos nelegālos hosteļos, apturot to darbību un liekot telpas atstāt to iemītniekiem. Vienam Indijas pilsonim gan RPP reids beidzās ar Valsts policijas (VP) ierašanos, jo pie viņa tika atrasti vairāki grami marihuānai līdzīgas vielas.

Reidi galvaspilsētas nelegālajos hosteļos tika sākti pēc 28. aprīlī notikušā traģiskā ugunsgrēka nelegālajā hostelī "Japanese Style Centrum" Merķeļa ielā Rīgā, kurā dzīvību zaudēja astoņi cilvēki.

Vēl pirms reida Rīgas mērs Māris Staķis (PP) medijiem paziņoja, ka "tolerances laiks ir beidzies", atsaucoties uz līdzšinējo attieksmi pret nelikumīgajiem izmitinātājiem.

Reida laikā RPP kopā ar Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonām apciemoja trīs hosteļus, kas visi atradās dzīvokļos Marijas ielā 1. Sākotnēji pirmo no trim dzīvokļiem neizdevās atvērt, jo tur neviens nebija, taču vienu stāvu augstāk atradās otrs hostelis, kurā tobrīd atradās viens iemītnieks. Jaunais vīrietis amatpersonām norādīja, ka hostelī tobrīd atrodas viens pats, taču atzīmēja, ka vakar telpas apciemojusi arī VP, kā arī specvienība, kura arestējusi vairākus cilvēkus. Tāpat arestēts hosteļa īpašnieks, kura dzīvoklis atrodas pāris stāvus zemāk.

Uz vairāku istabu durvīm bija redzamas VP uzlīmes, kas norādīja, ka tajās ieiet aizliegts, kā arī varēja novērot specvienības darba pēdas — skaidas no stenderēm, kad durvis tika atlauztas vaļā. Šajā hostelī uz galdiem arī atradās reklāmas materiāli no citiem hosteļiem, tostarp arī no ugunsgrēkā cietušā "Japanese Style Centrum".

Jaunais vīrietis tika informēts, ka viņam nāksies telpas atstāt un meklēt citas naktsmājas, jo šīs telpas vairs nav ekspluatējamas.

Blakus kāpņu telpā atradās nākamais hostelis. Sākotnēji gan sieviete, kas uz to devās, norādīja, ka tur atrodas autoskola, taču, atveroties durvīm, bija redzams, ka telpās netiek apgūtas autovadīšanas prasmes, bet tur dzīvo cilvēki. Pie sienas gan atradās plāksnīte ar uzrakstu 8,1 — atzīmē, ko "Hostel Marija" saņēma no "booking.com".

Šajā hostelī kārtības sargi sastapa vairākus Indijas, kā arī vairākus Ukrainas pilsoņus. Taču vienam Indijas pilsonim šī RPP vizīte izvērtās pavisam nelāgi, jo īsi pirms ierašanās viņš bija nolēmis uzsmēķēt vielu, kas savā smaržā ļoti līdzinājās marihuānai. Atbildot uz kārtības sargu jautājumiem, jaunais vīrietis norādīja, ka pie viņa atrodas apmēram septiņi vai astoņi grami šīs vielas, kuru viņš arī uzrādīja RPP amatpersonām. Ņemot vērā, ka narkotisko vielu aprite ir VP kompetencē, uz notikuma vietu tika izsaukti papildspēki no VP.

Arī šajā hostelī dzīvojošajiem RPP amatpersonas norādīja, ka nāksies telpas pamest un meklēt citas naktsmājas. Nelegālo hosteļu iemītnieki tika informēti par iespēju palikt galvaspilsētas patversmēs.

Jau ziņots, ka ugunsgrēkā nelikumīgā hostelī Merķeļa ielā 8 gāja bijā astoņi cilvēki. Glābēji evakuēja 24 cilvēkus. No tiem slimnīcā vidēji smagā stāvoklī nogādāti seši cietušie. Izsaukumu par ugunsgrēku glābēji saņēma neilgi pirms pulksten 5.

Par notikušo sākts kriminālprocess. Tas kvalificēts pēc trīs Krimināllikuma pantiem, proti, par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, kā arī uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas.