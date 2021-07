Policija pieķer elektroskrejriteņa vadītāju – 2009. gadā dzimušu bērnu

21. jūlijā Valsts policijas (VP) darbinieki veica profilaktiska rakstura pasākumu Tukumā ar mērķi pārbaudīt velosipēdu, mopēdu un elektroskrejriteņu vadītājus. Pārbaudē tika konstatētas trīs nepilngadīgas personas, kas vadīja velosipēdus un vienā gadījumā – elektroskrejriteni, nesasniedzot attiecīgo vecumu vai bez iegūtas vadītāja apliecības, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Dace Kalniņa.

Visos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Tukumā pa Lielo ielu elektroskrejriteni vadīja 2009. gadā dzimusi mazgadīga persona, kurai arī nebija iegūtas velosipēda vadīšanas tiesības. VP atgādina, ka elektroskrejriteni drīkst vadīt no 14 gadu vecuma tikai tādā gadījumā, ja ir iegūta velosipēda vai kādas citas kategorijas vadītāja apliecība.

Trešdien Tukuma iecirkņa darbinieki pastiprināti kontrolēja, kā velosipēdu, mopēdu un elektroskrejriteņu vadītāji rūpējas par savu drošību un ievēro ceļu satiksmes noteikumus Tukumā. Likumsargi kopumā pārbaudīja 58 velosipēdu, 13 motociklu un piecu elektroskrejriteņu vadītājus.

Pirmais pārkāpums tika konstatēts ap pulksten 14.40, kad Jelgavas ielā policisti apturēja 2011. gadā dzimušu jaunieti, kurš vadīja velosipēdu bez iegūtām velosipēda vadīšanas tiesībām, kā arī bez aizsargķiveres. Nedaudz vēlāk, ap pulksten 14.55, tajā pašā ielā likumsargi konstatēja, ka 2008. gadā dzimis jaunietis arī ir sēdies pie velosipēda stūres bez iegūtām velosipēda vadīšanas tiesībām. Vēl viena nepilngadīga persona – 2006. gadā dzimis jaunietis – ap pulksten 15.13 tika sastapts Rīgas ielā. Arī viņš vadīja velosipēdu bez iegūtām velosipēda vadīšanas tiesībām.

Valsts policija uzsver, patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu, ja viņai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, velosipēda vadīšanai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav nepieciešamas.

Bērniem neatkarīgi no to vecuma atļauts piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un citām vietām ceļu satiksmē, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bet pa brauktuvi – no septiņu gadu vecuma.

Savukārt bērniem neatkarīgi no to vecuma atļauts piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nebrauc mehāniskie transportlīdzekļi.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu vai elektroskrejriteņu vadītājiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 30 eiro.