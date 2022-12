Priestera Zeiļas krimināllietā aizdomas par liecinieka ietekmēšanu

Krimināllietā par iespējamo seksuālo vardarbību un citiem nodarījumiem, kurā uz apsūdzēto sola sēdušies vairāki vīrieši, tostarp katoļu baznīcas priesteris Pēvels Zeiļa, notikuši mēģinājumi ietekmēt cietušo, lai viņš mainītu savas liecības, trešdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.

LTV ziņo, ka aptuveni pirms mēneša dažādās interneta vietnēs parādījās vairāki video, kurās kāds anonīms vīrietis filmē un izprašņā šajā lietā cietušo personu.

Izmantojot to, ka cietušais ir ar garīgās attīstības traucējumiem un viegli uzticas līdzcilvēkiem, iztaujautātājs no viņa izvilina apgalvojumus, kas ir pretēji izmeklēšanas laikā dotajām liecībām. Kādā brīdī cietušais pat apgalvo, ka pats bijis vainīgs, no devies pie mācītāja, lai, viņa vārdiem runājot, "nodarbotos ar to lietu".

Valsts policija LTV norādījusi, ka esot informēta par šiem video. Ir saņemts arī iesniegums par iespējamu cietušā iespaidošanu nolūkā sniegt nepatiesu liecību vai to mainīt. Par to policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 301. panta 1. daļas.

Krimināllikums paredz, ka par liecinieka, cietušā, personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā, pieteicēja, eksperta vai tulka uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai viņš dod nepatiesu liecību vai ar zvērestu apliecinātu nepatiesu paskaidrojumu kā sodu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu, vai arī ar naudas sodu.

Policija noskaidrojusi video filmētāja personību, taču izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netek sniegti.

Pēc neoficiālas informācijas, cietušais šobrīd pārvietots uz citu dzīvesvietu, lai viņam nevarētu piekļūt šādi ietekmētāji, taču video, kuros viņš izpauž gan informāciju par sevi, gan slēgtās izmeklēšanas aizkulises, esot brīvi pieejami, vēsta LTV.

Datu Valsts inspekcijas priekšniece Jekaterina Macuka LTV teica, ka DVI rīcībā nav "brīnumslotiņas", izdzēst kaut ko no sociālajām platformām. Līdz ar to viens ceļš esot vērsties pie paša video lietotāja, kurš ievietojis sižetu "YouTube", vai arī vērsties pie pašas platformas.

Kā ziņots, krimināllietā apsūdzēti vairāki vīrieši, Lieta tek skatīta kopš 2019. gada, Lietas izskatīšana kavējusies gan apsūdzēto slimošanas dēļ, gan liecinieku neierašanās uz tiesu dēļ.

Piektdien paredzēts nopratināt pēdējo liecinieku, kā arī uzklausīt apsūdzēto, ziņo LTV.

Žurnāls "Ir" savulaik vēstīja, ka apsūdzētais Zeiļa devies pensijā.

"Delfi" jau rakstīja, ka prokuratūra 2019. gada 7. martā uzrādīja apsūdzības krimināllietā par seksuālu vardarbību un cilvēktirdzniecību, kurā viens no aizdomās turētajiem ir Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Zeiļa.

Portāls "Delfi" iepriekš ziņojis, ka sākotnēji krimināllietā tika apsūdzētas trīs personas – 1945. gadā, 1955. gadā un 1958. gadā dzimuši vīrieši. 2019. gada jūnijā kriminālprocess izbeigts pret vienu apsūdzēto – 1955. gadā dzimušo – viņa nāves dēļ.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi izdarīti laika posmā no 2017. gada līdz 2018. gadam.

Viens no apsūdzētajiem veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot nepilngadīgā cietušā uzticību un atkarību. Noziegums veikts 2017. gada martā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Savukārt laika periodā no 2017. gada beigām līdz 2018. gada augustam šī persona veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot vēl kāda cietušā bezpalīdzības stāvokli un uzticību. Arī šis noziegums veikts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Zināms, ka šis noziegums vērsts pret kādu garīgi slimu vīrieti.

Pret minēto vīrieti noziegumu vērsis arī Zeiļa, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Zeiļa apsūdzēts par cilvēku tirdzniecību un dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā personu grupā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli.

Zeiļa kādu laiku pavadīja apcietinājumā, taču vēlāk tika atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu.

Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, izņemti dažādi video un foto faili, kuros tika konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesā uzlikts arests naudai virs 20 000 eiro un zelta monētām gandrīz 10 000 eiro vērtībā.

LTV iepriekš vēstīja, ka viens no cietušajiem, kurš tagad sasniedzis pilngadību, uzaudzis bērnunamu sistēmā, teju visu savu mūžu pavadot bērnunamos un pansionātos.

Viņam ir konstatēta garīga atpalicība, bet rīcībspēja nav atņemta, tādēļ viņš dienas laikā drīkstējis brīvi atstāt pansionāta teritoriju, lai dotos savās darīšanās. Tieši šādā veidā puisis Rīgas autoostā iepazinies ar saviem pāridarītājiem – diviem padzīvojušiem vīriešiem virs 60 gadu vecuma, kurus saukuši Pēteris un Aivars.