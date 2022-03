Senāts groza spriedumu lietā par maza zēna bojāeju Varakļānu liftā

Augstākā tiesa (Senāts) 31. martā grozīja Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par 2015. gada augustā notikušo nelaimes gadījumu Varakļānu aprūpes centra liftā, kur bojā gāja bērns.

Spriedums grozīts daļā par morālā kaitējuma apjomu, kas piedzīts no pašvaldības, nosakot to 40 000 eiro par labu abiem vecākiem kopā, portāls "Delfi" uzzināja tiesā.

Iepriekš tiesa par labu vecākiem, kuru divgadīgais dēls 2015. gadā zaudēja dzīvību, iekrītot Varakļānu veselības aprūpes centra lifta šahtā, 2019. gadā noteica 80 000 eiro morālo kompensāciju. Katrs no vecākiem prasīja 250 000 eiro no valsts un no pašvaldības – kopā vienu miljonu eiro.

Kā portālu "Delfi" informēja Augstākās tiesas preses pārstāve Baiba Kataja, Senāts pilnībā pievienojās apgabaltiesas spriedumā un judikatūrā paustajam, ka morālais kaitējums ir subjektīvs jēdziens, tās ir personas ciešanas, sāpes, pārdzīvojumi, ko nav iespējams tieši novērtēt.

"Tomēr arī šādā gadījumā tiesas pienākums ir spriedumu pamatot ar racionāliem juridiskiem apsvērumiem, nevis balstīties tikai uz subjektīviem ieskatiem," atzinis Senāts.

Senāts spriedumā piekritis pašvaldības kasācijas sūdzībā minētajam par tiesas nepamatotu atkāpšanos no judikatūras.

Apelācijas instances tiesa kaitējuma atlīdzību bija noteikusi katram cietušajam atsevišķi, kas neatbilst judikatūrai, kurā atzīts, ka atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar bērna nāvi piešķirama par konstatētā pārkāpuma faktu, nevis atsevišķi katram ģimenes loceklim par viņu pārdzīvojumiem un ciešanām.

Pamatprincips, ka par morālo kaitējumu tiek noteikta viena atlīdzinājuma summa ģimenei par konstatēto pārkāpuma faktu, nevis par katra atsevišķa ģimenes locekļa ciešanām, tiek piemērots arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē.

Augstākā tiesa pauž, katrā gadījumā kompensācijas apmērs nemantiskā kaitējuma nodarīšanas gadījumā ir nosakāms individuāli, taču, ņemot vērā pēc faktiskiem apstākļiem līdzīgās lietās noteikto atlīdzības apmēru un tādējādi nodrošinot vienlīdzības principa ievērošanu un vienveidīgu judikatūru.

"No juridiskās metodes viedokļa taisnīga atlīdzinājuma noteikšanu sekmē gadījumu salīdzināšanas un tipizēšanas metode, kas balstās uz vienlīdzības principu – salīdzināmos gadījumos atlīdzinājumam jābūt līdzīgam, bet atšķirīgos – atšķirīgam," informē Senāts.

Jau ziņots, ka 2015. gada 10. augustā vecāki ar 1,8 gadus vecu zēnu Varakļānu veselības aprūpes centrā apciemoja vecmāmiņu.

Dodoties prom no apmeklējuma, zēns piegājis pie lifta un attaisījis vaļā lifta durvis. Kamēr gaidījis mammu, zēns ieskrējis liftā, kurā nebija nolaistas drošības žalūzijas. Liftā starp kabīni un sienu ir sprauga.

Zēns tajā iekrita un nokrita no trešā stāva, gūstot poli traumas. Naktī uz 11. augustu zēns Rēzeknes slimnīcā nomira.