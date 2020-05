Trolejbusa un 'Mercedes' avārija Ķengaragā: vieglā auto vadītājs bijis alkohola reibumā

Valsts policija sākusi kriminālprocesu par trešdienas pēcpusdienā notikušo ceļu satiksmes negadījumu Ķengaragā, kurā vieglā automašīna krustojumā sadūrusies ar trolejbusu. Lai arī izmeklēšana turpinās, jau tagad zināms, ka vieglās automašīnas vadītājs bijis alkohola reibumā.

Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Līna Kaļķe portālam "Delfi" pastāstīja, ka saistībā ar notikušo avāriju sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 4. daļas. Policijā arī apstiprināja, ka vieglās automašīnas vadītājs bijis alkohola reibumā.

Konkrētā Krimināllikuma norma paredz kriminālatbildību par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz desmit gadiem.

Valsts policijā arī norādīja, ka kopumā negadījumā cietuši septiņi cilvēki – seši cietušie nogādāti medicīnas iestādē, bet viens no hospitalizācijas atteicies.

Jau ziņots, ka trešdien, 20. maijā, ap pulksten 17.25 Prūšu ielas un Bultu ielas krustojumā notikusi trolejbusa un vieglās automašīnas "Mercedes-Benz" sadursme. Tās rezultātā trolejbuss nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca dzīvojamās mājas sienā, nodarot tai bojājumus.

Izsaukumu uz notikuma vietu saņēma arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Cietušie cilvēki atradās negadījumā iesaistītajos transportlīdzekļos, un viņi nodoti mediķiem.

Trolejbuss, iebraucot ēkas sienā, radīja bojājumu, izsitot apmēram divus kvadrātmetrus lielu caurumu.