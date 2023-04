Vīrietis iznīcina īpaši aizsargājamo putnu olas un tiek pie 50 000 eiro soda

Dusmās par putnu radīto troksni savā īpašumā, kāds vīrietis ar SUP dēli nokļuva līdz salai, kur ligzdo īpaši aizsargājamie putni – lielie ķīri –, un izmeta no ligzdas ne mazāk kā desmit putnu olas. Tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, piespriežot viņam sabiedrisko darbu un 50 000 eiro naudassodu, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Šī gada 22. martā Vidzemes rajona tiesa, izskatot lietu, kurā apsūdzēts kāds vīrietis par to, ka viņš iznīcināja īpaši aizsargājamos dzīvniekus, ar to radot būtisku kaitējumu, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina vīrieti par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīja viņu ar sabiedrisko darbu uz 140 stundām.

Tāpat tiesa lēma piedzīt no apsūdzētā par labu cietušajam – Latvijai, ko pārstāv Dabas aizsardzības pārvalde –, tās pieteikto kompensāciju 50 000 eiro par nodarīto mantisko zaudējumu.

Apsūdzētais 2021. gada maijā ar SUP dēli pa ūdenstilpi nokļuva līdz salai, kur ligzdo īpaši aizsargājamo putnu sugas – lielā ķīra (Larus ridibundus) – kolonija, un nolūkā novērst putnu radīto troksni savā īpašumā, dusmu vadīts, ar SUP aira palīdzību no minēto putnu ligzdām izmeta ne mazāk kā desmit olas, kuras tīši iznīcināja, tās sašķaidot un saplacinot.

Ar šādām noziedzīgajām darbībām apsūdzētais radīja būtisku kaitējumu dabas videi, konkrēti, minētās sugas populācijas labvēlīgai aizsardzībai reģionālā/lokālā mērogā, un nodarīja mantisku zaudējumu Latvijai 50 000 eiro apmērā.

Kā norāda prokuratūrā, ar tiesas piespriesto sodu Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurore ir apmierināta, tāpēc neplāno lūgt tiesai sagatavot pilnu spriedumu, lai iesniegtu apelācijas protestu.

Savukārt apsūdzētais, aizstāvis vai cietušais desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas, informē prokuratūrā.